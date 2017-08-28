Возле Дроздов открыли центр для «элитных» детей 16 28.08.2017, 10:09

8,247

На открытии присутствовало много белорусских «звезд».

На берегу водохранилища Дрозды сегодня праздновали открытие нового детского центра «Эйнштейния», который организаторы называют не иначе как элитным, а само мероприятие — высокоуровневым. У причала ждали звездных гостей: жену Макса Коржа Татьяну с дочкой Эмилией, певицу Ларису Грибалеву, фотомодель и телеведущую Екатерину Коба и многих других знаменитых мамочек, чье количество подписчиков в Instagram переваливает за десятки тысяч. Onliner.by заглянул на огонек, пишет onliner.by.

На пирсе в белом шатре отдыхали семьи с детьми. Вход был только по приглашениям. Пока модный ведущий Виталий Воднев готовился начать церемонию, гостей развлекали Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

— Доктор, скажите, сколько денег в месяц вы готовы тратить на образование своего ребенка?

— А сколько стоит интернет? На самом деле, думаю, 250 купюр в иностранной валюте.

— А в курсе ли вы, мой милый Ватсон, что 250 в иностранной валюте — это фактически средняя зарплата. Готовы ли вы отдать такую сумму и обладаете ли ей? — вступил в диалог Шерлок.

— Этот вопрос я оставлю без ответа. Но пойду и поплачу вот там, — резюмировал Ватсон.

О ценах в новом элитном детском центре, который откроется сразу в пяти точках Минска, мы спросили учредителя «Эйнштейнии» Ольгу Сарыгез.

— Мы будем стараться сохранить элитарность. Она заключается именно в том подходе к образованию, который мы используем. А по ценам практически не отличаемся от компаний-конкурентов. Наша цель — участие в московских олимпиадах, а потом и выход деток на международный уровень: впереди серьезная олимпиада по ментальной арифметике в Таиланде. Уже подали туда заявочку от Беларуси.

— Но если родители хотят сделать из своего сына или дочки гения, требуют от него только отличных оценок, то ребенок лишается счастливого детства, не так ли?

— Прежде всего, мы не пытаемся сделать из ребенка вундеркинда. Мы стремимся облегчить процессы запоминания. Будет ребенок лингвистом, математиком или инженером, объемы памяти нужны всегда. Мы готовим деток к взрослой жизни. Писать ответ боссу и разговаривать с замом босса по телефону одновременно — мы так делать не умеем. А наши дети будут на это способны.

Тщательно изучив публику на мероприятии, мы, к большому сожалению, так и не обнаружили «звездных мам» в достаточном количестве. Возможно, большая занятость на горячих курортах помешала светским дивам выкладывать селфи на побережье водохранилища Дрозды.

— Мы сегодня пришли сюда, потому что муж будет петь, — говорит Наталья, жена шоу-мена Дяди Вани, мать Мирославы. — Вы спрашиваете, сколько в месяц тратим на образование дочери? Сколько есть — столько и тратим. Если в этом есть нужда и интерес ребенка, то деньги не считаем. Сейчас Мирослава занимается художественной гимнастикой, а с осени к этому добавятся бассейн и английский. И первый класс в школе. В поисках хорошего места для изучения иностранного языка я просматривала различные частные центры — и Streamline, и Global Child, но эти варианты мне не подошли. Мне больше интересен английский как разговорный. А все эти центры начинают изучение алфавита, правил… На самом деле, детям в таком возрасте это не особенно нужно. Они еще и правил русского языка толком-то не знают. Поэтому какой смысл начинать с английской грамматики? Мне важнее, чтобы ребенок разговаривал.

— Мы с мужем тратим около 200 рублей в месяц на образование для нашего 6-летнего сына, — говорит дизайнер Екатерина Дубоенко. — Сейчас мы только рассматриваем варианты детских центров, потому что ребенок пока что ушел в спорт: любит футбол и гимнастику. Еще на развивающие занятия ходим. Спрашиваете, как оставаться красивой женщиной после рождения ребенка? Если честно, вопрос в деньгах (смеется. — Прим. ). Но вы не подумайте, я работаю, так что я за свои деньги все делаю! Я даже в декрете не усидела. Поскольку я дизайнер, то продолжала работать и после рождения сына.