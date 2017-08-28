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На Витебщину идут медведи из РФ

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  • 28.08.2017, 10:17
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архивное фото

Хищники приходят из российских лесов и держат «в осаде» сельчан.

Суражские леса в Витебском регионе переживают нашествие медведей. На приграничной территории из-за лесных пожаров в России стало появляться все больше опасных хищников. Звери в поисках еды заглядывают в деревни и крупные поселки, говорится в репортаже ОНТ.

Первыми пострадали владельцы пасек. Вместо меда остались разрушенные пчелиные домики. Сельчанам пришлось принимать экстренные меры. Теперь ульи здесь находятся за колючей проволокой. Чтобы зверь не приближался к домам, вокруг построек развесили пустые жестяные банки. Пусть и не очень серьезная, но сигнализация.

Нарушитель спокойствия — двухлетний медведь. Таких животных в местных лесах становится все больше. Это фиксируют фотоловушки Суражского лесхоза. Если 10 лет назад в окрестностях гулял один медведь, то сейчас их минимум 35.

Управу на медведя найти непросто: он занесен в Красную книгу. В Беларуси охотиться на зверя нельзя. Экологи, с одной стороны, довольны — популяция восстанавливается. С другой стороны, защитить людей можно только облавами со стрельбой в воздух, чтобы испугать животное и отбить охоту приближаться к деревням.

— Если медведь уйдет на территорию России, то ему там нечего будет есть. Инстинкт его заставит вернуться. Будут приниматься меры, чтобы отловить и переселить животное, но это произойдет в крайнем случае, — говорит главный специалист Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ирина Норкус.

Относительное спокойствие сельчанам обещают только зимой, когда медведи лягут в спячку, а пока предлагают строить заборы вокруг домов и стараться избегать встреч с хищником.


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