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Премьер Испании призвал каталонцев отказаться от независимости

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  • 28.08.2017, 10:29

Референдум 1 октября будет «невыгоден» самому каталонскому обществу.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей призвал правительство Каталонии отказаться от запланированного на октябрь референдума о независимости, сообщает «Немецкая волна». Это заявление он сделал в воскресенье, 27 августа, на мероприятии Народной партии, председателем которой является.

Референдум об отделении от Испании – «последнее, чего желало бы сейчас каталонское общество», заявил глава правительства. Каталонские политики, по его словам, должны отказаться от «планов отделения, от раскола, от радикальности».

Октябрьский референдум

Правительство Каталонии намеревается провести референдум о независимости Каталонии 1 октября. Жителям региона предстоит ответить на вопрос: «Хотели бы вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?»

В начале июля в демонстрациях в поддержку независимости в приняли участие до 50 тысяч человек. Перед демонстрантами выступил даже бывший тренер мюнхенской «Баварии» Пеп Гвардиола.

В своей речи, произнесенном на каталанском, испанском и английском языках, знаменитый футбольный специалист заявил о том, что «нет другого пути». По его словам, референдум состоится, даже если Мадрид этого не хочет.

Каталонские теракты

В середине августа Каталонию потрясли сразу несколько терактов. В четверг, 17 августа, автофургон наехал на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. В результате погибли 14 человек, еще 130 были ранены. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Следствие считает, что за терактами стояла ячейка из 12 человек. Все они либо погибли, либо находятся в заключении.


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