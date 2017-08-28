В Нью-Йорке отметили 26-ю годовщину обретения Беларусью независимости 1 28.08.2017, 10:52

На мероприятии была поднята тема угрозы учений «Запад-2017».

27 августа в Соборе БАПЦ Кирилла Туровского в Нью-Йорке состоялось празднование 26-й годовщины провозглашения независимости Беларуси. С речью-воспоминанием о событиях августа 1991 году выступил Зенон Позняк. Также он вновь поднял тему угрозы белорусской независимости в результате российских военных учений, передает «Радыё Рацыя».

В это же время годовщину независимости отмечали белорусы канадского Торонто.

Они также слушали речь Зенона Позняка через скайп. Далее празднование продолжили литературные чтения с участием Сергея Куделича, Александра Сачнева, Елены Кривецкой и Светланы Казачок.

Они процитировали патриотические слова Тадеуша Костюшко, Кастуся Калиновского, стихи Янки Купалы и Ларисы Гениюш - тех, кто на протяжении веков приближал день, когда Беларусь обретет собственную государственность. Затем художественным чтением стихов Янки Купалы выступила Галина Позняк. Еще одним поводом для праздника стала презентация книги патриарха белорусского эмиграции Витовта Кипеля "Белорусы в США". Это второе, дополненное издание монографии, которая представляет собой подробную историю белорусского присутствия в США, начиная с XVIII века и до наших дней.

В субботу, 26 августа, белорусы из Филадельфии провели митинг, приуроченный к обретению Беларусью независимости.