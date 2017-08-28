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Белорусская хоккейная аномалия

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  • 28.08.2017, 10:37
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Отношения между Лукашенко и хоккеем напомнили одну известную пословицу.

Во всем мире политики не чураются спорта. К примеру, глав государств нередко можно увидеть на финальных матчах чемпионатов мира по футболу.

Но у нас все по-другому. Внимание, которое Лукашенко уделяет хоккею, никак не назовешь ситуативным: оно постоянное и местами даже переходит грань разумного, пишет gazetaby.com.

Опять же случается, что первые лица стран чествуют выдающихся спортсменов или напутствуют свои сборные, отправляющиеся на Олимпийские Игры. Но что-то не припоминается, чтобы правитель целой страны сосредотачивался на делах отдельно взятого клуба.

Стартовый матч нового чемпионата хоккеисты минского «Динамо» провели ужасно: 23 августа на своем льду они были разгромлены хельсинкским «Йокеритом» - 1:6.

Пятница 25-е тоже выдалась для «зубров» непростой. Вечером их ждала следующая игра, а несколькими часами ранее – встреча с Лукашенко.

На этот раз Лукашенко не стал устраивать разнос в духе «позорище-стыдобище», а, наоборот, с пониманием отнесся к проблемам клуба, серьезно обновившегося в межсезонье. Но при этом заявил, что сегодня спорт – это не борьба, а война, которая из чисто спортивного приобрела характер большой политики:

– Хотите вы этого или нет, но вы становитесь очень сильными политическими игроками. Вот это главное, что я хотел донести до вас. И я бы вас очень просил, чтобы вы ценили настроения, ту боль, которую переживают ваши настоящие фанаты, болельщики, когда вы плохо играете… Я, конечно, на вашу игру не приду. Не потому что даже у меня времени нет, я просто боюсь пока ходить на ваши игры. Потому что я, глядя в телевизор, боюсь, что у меня сердце остановится…

Главный тренер минского «Динамо», канадец Горди Дуайер впоследствии сказал журналистам (цитируется по «Трибуне»):

– Не каждый день выпадает возможность встретиться с главой государства. Это было отличное мероприятие. Президент высказал поддержку нашей команде, развитию хоккея в целом. Я думаю, что при такой поддержке игроки поняли, что они будут сражаться в каждом матче и бороться за победу.

– Какие мысли пронеслись в голове, когда узнали что после 1:6 на следующий день вас зовут к Лукашенко?

– Я не знаю, спланировано это было или нет, – усмехнулся рыжеволосый коуч. – Это был звонок с приглашением посетить президента, поэтому каждый был заинтересован и впечатлен такой возможностью. Для меня это отличная возможность увидеть что-то новое в Беларуси, потому что такое встретишь не часто. Я наслаждаюсь каждым моментом в качестве главного тренера «Динамо»…

А форвард Андрей Степанов и вовсе заявил «Трибуне»:

– Наша беседа прошла хорошо – Александр Григорьевич хорошенько нас мотивировал и подобрал правильные слова. Думаю, встреча пошла нам на пользу – даже силы дополнительные появились.

Вечером, именно после удаления Степанова была заброшена единственная шайба в матче. «Зубры» дома уступили скромному подольскому «Витязю» – 0:1.

Примечательно, Лукашенко сам понимал, что отвлекать динамовцев в день очередного матча – плохая идея: «Говорят, что это не очень нормально и полезно для команды. Но, имея небольшое отношение к хоккею и немного разбираясь в нем, я все-таки делаю ставку на то, что мы же мужики в конце концов…»

Ну и в качестве вишенки на торте. Сообщение о встрече на сайте Лукашенко начинается словами: «Президент Беларуси Александр Лукашенко мотивирует хоккеистов «Динамо-Минск» на зрелищную и результативную игру…»

После этого «зубры» потерпели два поражения (в воскресенье они уступили в овертайме московским армейцам – 1:2), забросив за 124 минуты чистого времени лишь одну шайбу. Минчане выдали свой худший старт в истории чемпионатов КХЛ. Вот уж мотивировал так мотивировал.

Само по себе увлечение Лукашенко хоккеем – безусловно, не криминал. Проблема лишь в том, как правитель расставляет приоритеты. Тут с большим отрывом лидируют сельское хозяйство и хоккей, а многие важные и перспективные направления находятся в лучшем случае на периферии внимания руководителя Беларуси.

При этом отдача от вложений в хоккей – курам на смех. За 9 с лишним лет участия в КХЛ на минское «Динамо» потрачено более 100 миллионов долларов.

Максимальный результат, показанный клубом за это время, – вылет в первой стадии плей-офф…


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