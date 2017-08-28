Фотофакт: Из-за урагана «Харви» Хьюстон «ушел» под воду 28.08.2017, 11:02

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Фото: Jim Tanner / Reuters

Дожди, вызванные ураганом, продлятся еще несколько дней.

Один из сильнейших ураганов за последние 12 лет дошел до Хьюстона, крупнейшего города штата Техас, где проживают более 2 млн человек

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, из-за тропических ливней вода распространилась «по всему» городу. В пригороде выпало более 50 см осадков. Жертвами стихии уже стали пять человек, сообщает rbc.ru.

«Не выходите на улицу. Не думайте, что шторм закончился», — заявил мэр города. Ожидается, что дожди, вызванные ураганом, продлятся еще несколько дней.

Более 2 тыс. человек обратились в экстренные службы с просьбой об эвакуации из собственных домов. Два жилых комплекса были эвакуированы полностью.

«Буря не сломает наш дух. Мы пройдем через это вместе и после станем еще ближе друг к другу», — написал мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в своем Twitter

«Беспрецедентное событие, его последствия неизвестны и за рамками прошлого опыта», — заявили в Национальной метеорологической службе США.