закрыть
28 августа 2017, понедельник, 11:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Из-за урагана «Харви» Хьюстон «ушел» под воду

  • 28.08.2017, 11:02
  • 2,434
Фото: Jim Tanner / Reuters

Дожди, вызванные ураганом, продлятся еще несколько дней.

Один из сильнейших ураганов за последние 12 лет дошел до Хьюстона, крупнейшего города штата Техас, где проживают более 2 млн человек

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, из-за тропических ливней вода распространилась «по всему» городу. В пригороде выпало более 50 см осадков. Жертвами стихии уже стали пять человек, сообщает rbc.ru.

«Не выходите на улицу. Не думайте, что шторм закончился», — заявил мэр города. Ожидается, что дожди, вызванные ураганом, продлятся еще несколько дней.

Более 2 тыс. человек обратились в экстренные службы с просьбой об эвакуации из собственных домов. Два жилых комплекса были эвакуированы полностью.

«Буря не сломает наш дух. Мы пройдем через это вместе и после станем еще ближе друг к другу», — написал мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в своем Twitter

«Беспрецедентное событие, его последствия неизвестны и за рамками прошлого опыта», — заявили в Национальной метеорологической службе США.

Фото: Charlie Riedel / AP

Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз