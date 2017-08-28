Белоруска в Лондоне: Невозможное возможно! 5 28.08.2017, 11:14

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Семья из Минска отправилась в Англию, не имея там ни жилья, ни работы.

Татьяна Нарута вместе с семьей — мужем Михаилом и сыновьями Максимом и Лешкой, живут в Лондоне уже полгода. До переезда в другую страну Татьяна жила и работала в Минске и совершенно не хотела никуда перебираться. Переехать жить в другую страну было мечтой ее мужа. Она решила последовать за ним и сегодня очень рада тем изменениям, которые с ней произошли. О совершенно новой жизни в другой стране она рассказала tut.by.

- «Невозможное возможно!» — всегда это говорю! Еще два года назад и мысли не могла допустить, что мы с семьей переедем из Минска. За шесть лет в браке я привыкла к тому, что Михаил раз в полгода приходит домой с идеей переезда, загорается ею на некоторое время, а потом затухает. Но однажды сложившиеся обстоятельства на работе и опыт знакомых сделали свое дело.

В ноябре 2015 г. мы впервые оказались в Лондоне по приглашению наших друзей. Помню, как широко распахнутыми глазами смотрела на жизнь в столице Англии. Меня впечатляла и пугала одновременно многолюдность, многонациональность, бурлящая жизнь большого туристического города. В Лондоне можно увидеть абсолютно все: ухоженные газоны и мешки с мусором повсюду, леди в дорогих туфельках в City и оторванные подошвы обуви, валяющиеся в метро. Типсы на ногтях и ресницы до бровей у темнокожих девушек или вовсе полное отсутствие макияжа и маникюра у англичанок, милые пожилые парочки за завтраком в кафе или тусовки с take away прямо на газонах, магазинчики и кафешки, маленькие и большие, хорошие и не очень, глаза разбегались от многообразия ассортимента и продуктов.

Из той поездки я привезла с собой шляпу, а Михаил — цель переехать жить в Лондон.

Подготовка заняла несколько месяцев. Необходимо было собрать пакет документов для визы и скопить финансовую подушку безопасности. В Лондоне работа Михаила не ждала, он улетал в никуда, и мы понимали, что поиск может занять неопределенный промежуток времени. В Минске Михаил работал в компании «Epam». В Лондон отправился искать работу по специальности.

В марте 2016-го все было готово: чемодан собран, билет в одну сторону куплен — обнимашки, слезы, и Михаил улетел в Англию, а мы с нарутиками (так я называю сыновей) остались втроем.

На поиски работы ушло два месяца, в этот период времени Михаил жил в самом Лондоне, съемная комната обходилась в 800£ в месяц. Апартаментами ее сложно было назвать, скорее место, где можно было оставить вещи, а ночью переночевать. Домашний уют и вкусная еда стали особенно ценными в моменты прилетов домой.

Трафик в Лондоне напряженный, поэтому по возможности все селятся ближе к работе. Первый офис, где работал Михаил, находился в очаровательном городке Кингс Хилл (Kings Hill).

Когда наш переезд стал возможен, решили, что тратить часы на дорогу нецелесообразно. К тому же Кингс Хилл находится всего в часе езды от Victoria Station (1-я зона метро, а всего их 9), а поезд со станции West Malling ходит каждые 15 минут в час пик и каждые 40 минут в выходные. Стоимость билета в час пик достигает 30£ туда-обратно, проездной на месяц ~ 400£.

4 февраля 2017 года мы все переехали в уютный Кингс Хилл. Мне кажется, что этот городок — идеальное место для такой перфекционистки, как я.

Кингс Хиллу лет двадцать, построен на месте бывшего аэропорта. Здесь ухоженные газоны, цветущие деревья, вечнозеленая ограда и красивые домики в едином стиле. Есть все самое необходимое для жизни: почта, химчистка, аптека, парикмахерская, бьюти-салон, паб, клуб David Lloyd, ресторанчики, три школы, два детских садика, 5 игровых площадок, поле для крикета, гольф-клуб, общественный центр и два супермаркета сети Asda и Waitrose.

Признаюсь честно, мне было непросто расставаться с родными и друзьями, с любимой работой визажиста и постоянными клиентами, а еще — уютной квартирой в «Маяке Минска». Было страшно уезжать в страну, где я никого не знаю, где мы будем жить в съемном доме и где все говорят на непонятном для меня английском языке. Английский — это мое слабое место со школьных времен, не сложилось с ним, но сегодня я учусь.

В Англии никто не будет смеяться над вашим незнанием или произношением, скорее вы услышите, что ваш язык прекрасен и понятен, хоть он и не идеальный. Англичане — культурная нация, пусть их «Morning» (так они приветствуют друг друга) — это просто добрая привычка, как почистить зубы, но приятная.

Пожалуй, самыми сложными, были первые две недели. Погода была дождливая, а в домике — неуютно и некуда разложить вещи. Мы затормозили с заказом мебели и первые наши завтраки, обеды и ужины были на импровизированном столе-чемодане (дом сдавался без мебели, была только кухня). Но когда приехал грузовик «Ikea», стало веселее, мы с Нарутиками собирали мебель со скоростью ветра, благо это было под силу моим помощникам.

Где-то через месяц я стала влюбляться в Кингс Хилл. Весна наступила очень рано. Пока в Беларуси лежал снег, я уже любовалась первой зеленью. Я стала получать удовольствие от того, что мне не надо никуда бежать и спешить, появилось больше времени для семьи, начала замечать красоту вокруг и ценить эти мгновения, проживать их, быть в моменте здесь и сейчас! Так что, все что делается — всегда к лучшему!

Наш старший сын ходит в школу, а младший — в детский сад. В этом плане ко многому пришлось привыкать.

Например, в школу дети идут с четырех лет, так что по местным меркам Максик в этом году уже пойдет в третий класс. По окончанию этого года он получил грамоту! На линейке школьники сидели на полу (здесь это обычная практика, многие занятия в школах и садиках проходят именно на полу), а родители сзади на стульях.

Линейку ведет директор. Каждому ученику озвучивают его заслуги, пожимают руку и приглашают на сцену, где он садится на скамейку! Когда прозвучало имя Максима, он вышел смущаясь и краснея, для нас это было неожиданно, директор отметила его большое старание и прорыв, ведь в школу он пришел без знания английского. В этот момент аплодисменты были громче обычных, а у меня покатились слезы: «Он справился, дальше будет легче. Умничка».

Школа бесплатная. Питание до второго класса тоже, начиная с третьего — за деньги. Сколько это стоит — узнаем в следующем году.

Но есть и ряд строгих правил. Например, ворота школы открываются в 8.30, и на то, чтобы войти в школу есть пятнадцать минут. На входе встречает директор, который знает всех учеников по именам. Опоздавшие могут попасть на занятия только после объяснительной от родителей. Если опоздания случаются не раз, возможен даже штраф. С прогулами тоже строго! Уважительная причина — это болезнь либо смерть близких. Путевка на море или поездка к родственникам — это неуважительная причина. В разных школах по-разному, но за пропуски по неуважительной причине штрафуют и могут поставить на контроль в соответствующие органы.

Но, при этом, в каждом классе есть интерактивная доска, гардероб, санузел, большая библиотека книг. А перемены проходят на улицах, детям дают фрукты и мороженое.

С Максом много занимались индивидуально. Сложные математические задачи переводят на русский через переводчик, домашних заданий немного, учебников нет, в течение года было много тематических праздников с присутствием родителей (спортивный праздник, дни чтения с родителями, музыкальный праздник). Всю канцелярию выдают в школе, есть школьная форма (в каждой школе свой герб, цвет), последний учебный день в этом году был 19 июля.

Не верится, что уже через годик и Лешка пойдет в школу. Пока мы ходим в частный детский сад. В бесплатный, как и у нас, надо становиться на очередь с рождения. Стоимость нашего садика в месяц 1370£, при условии, если ребенок ходит с 7:00 до 18:00 каждый день! Но здесь вы можете сами решать, как часто и в какие дни ходить: утро или вечер, полдня или целый день — соответственно и цена разная! До летних каникул Лешка ходил два раза в неделю по полдня.

Первое время, резало глаз, что детки ходят в садике в том, в чем пришли, у них нет сменной обуви и шкафчика для одежды. Свою куртку или кофту можно оставить на крючке у входа в группу. Нет понятия тихого часа, и, если ребенок устал, его кладут на матрасик в углу общей комнаты, где играют остальные детки. Но на одного воспитателя всего 5 деток!

А видели бы вы парк детских игрушек. Там есть все, что только можно себе представить. Про каждого ребенка заводят книгу, где кратко пишут, как он проводит время, какие у него успехи — и все это с прикрепленными фотографиями!

Во многом индивидуальный подход — едва ли ребенка будут заставлять что-то делать, если он этого не хочет, и всегда хвалят, буквально за все: «good boy!», «good girl!», «well done!», — слышно везде, где есть дети! Для обучения Лешки садик купил плакаты-говоряшки с переводом на русский, так они учат с ним цвета, цифры, формы.

Переезд еще больше сплотил нас как семью! Оказалось, что для комфортной жизни достаточно взять с собой один чемодан, а все остальное дело наживное. Мы больше не обедаем на чемодане, сейчас в нашей столовой большой овальный стол, на котором всегда стоят цветы. Стоимость букетика из 5 альстромерий — 2£, что очень радостно и незатратно! Здесь почти в каждом доме, вы увидите вазы с цветами на окне или на столе — так красиво и уютно. Мне очень нравится эта традиция!

Если про цены на продукты на продукты — они не значительно выше белорусских. Зато ассортимент огромный и очень много полок «для ленивых»: пришел-купил-отправил в микроволновку или духовку-съел! Не знаю, вкусно ли, не пробовали, так как я очень люблю готовить сама.

В пабе традиционное воскресное блюдо — «sunday roast» (кусок жареного мяса с запеченым картофелем, с гарниром из отварных овощей под соусом и с йоркширским пудингом) будет стоить от 10−12£ в зависимости от популярности места. Большой капучино 2,5−3£.

Чего мне по-настоящему не хватает в Кингс Хилл — это рынка с фруктами. В супермаркетах абсолютно все овощи и фрукты расфасованные (по 150−500 грамм), а иногда так хочется пойти и купить сразу килограмм клубники или черешни. Farmer’s market (так здесь называются рынки) есть только в соседних городках, в нашем — нет, так что без машины много не привезешь.

Из-за большого количества упаковки, мусорное ведро заполняется быстро, дома у нас предусмотрено две большие корзины для мусора. Мусор здесь сортируется: бумага, садовые отходы, жестяные банки, органика — все собирается отдельно.

Однажды мы увидели объявление на столбе о Street party (вечеринка на улице, на которой мы живем), мы решили заглянуть. С собой взяли большой кувшин Pimm’s (традиционно английский алкогольный коктейль) и пару тарелок с Eton mess (десерт из безе, взбитых сливок и свежих ягод).

Барбекю было организовано одной семьей активистов, чтобы познакомиться с соседями! Стояла большая палатка с едой и напитками, была зона развлечений для детей: надувная горка, небольшой батут, палатки-домики, велики-самокаты, столы для рисования и огромные ящики с игрушками.

Все переходили по кругу, от одной компании к другой, знакомились, каждый раз рассказывая одно и тоже: где живут, откуда приехали, сколько детей, как зовут, сколько лет, в какую школу ходят, где и кем работают, как давно живут в Кингс Хилл. Всего собралось человек двадцать взрослых и детей не меньше. Идея мне понравилась! Теперь на Facebook есть группа нашей улицы!

Если вернуться на полгода назад, то я могу точно сказать, что переезд не стоил стольких слез. Да, здесь многое по-другому, да, ко многому надо адаптироваться, но мы вместе и это главное. Единственное, чего мне здесь не хватает — это близких по духу людей, но и это временное явление, сейчас мой круг общения насчитывает больше десятка знакомых из разных уголков мира: Беларусь, Украина, Азербайджан, Чехия, Зимбабве. Выпить чашечку кофе точно есть с кем! А когда твои минские подруги легки на подъем, то любимые завтраки можно и в Европе проводить.

Уезжая, я давала себе полгода на то, чтобы не думать о работе. Сейчас они подходят к концу, но в силу сложившихся обстоятельств, возможно, этот срок продлится. Кому-то надо быть с детьми, как бы банально это ни звучало!

Но я не вешаю нос. В свой первый декрет я четко решила, что не хочу больше работать на кого-то, я закончила курсы визажиста, и к моменту выхода из декрета зарабатывала гораздо больше, чем себе на помаду.

Сейчас я веду блог в Instagram о жизни в Англии, где делюсь позитивом и хорошим настроением, бьюти-видео, красивыми фотографиями и интересными фактами. Пока это не работа, она не приносит мне доход, но уже появились постоянные читатели, и я рада каждому шагу, который ведет меня к цели!