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Геннадию Буравкину исполнился бы 81 год

  • 28.08.2017, 11:32

Малоизвестные факты из жизни белорусского литератора и дипломата, которого американцы считали «миллионером».

Белорусскому поэту и писателю, государственному деятелю Геннадию Буравкину сегодня исполнился бы 81 год. В видеографике «Белсат» рассказал о его работе в пользу белорусской культуры.

— Главный редактор журнала «Молодость»

— 12 лет возглавлял Гостелерадио БССР

— Петр Машеров говорил Буравкину: «Я не могу поддержать тебя в деле белорущины официально с трибуны, так как меня тут же снимут. Но ты делай дело. Чиновники знают, что у тебя за спиной стою я, и они не осмелятся тебе мешать»

— Добился белорусизации Белорусского телевидения

— Способствовал выходу на «Беларусьфильме» ленты о Слуцком восстании

— Геннадия Буравкина сняли с должности за эфирное время для лидеров БНФ

— Американцы удивлялись, зачем миллионеру работать дипломатом, после того, как узнали, что его колыханку «Спокойной ночи, малыши» ежедневно играют на телевидении

— Один из инициаторов принятия закона о языках

— Председатель Общества белорусского языка

— Был председателем Совещательного совета «Белсат»


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