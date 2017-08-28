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Кран с водой для Путина

  • Алексей Мельников
  • 28.08.2017, 11:40
Алексей Мельников

Путинская эпоха окончательно измельчала.

Начиналось она с «великой энергетической державы», когда «трубы, словно вены» бежали в Европу, когда вставала над страной многомиллиардная Олимпиада, а деньги лились золотой рекой через сито дружеских карманов.

А заканчивается эпоха реванша — восстания «русского мира» – торжественным открытием путинским начальством водопроводного крана в городе Томске.

С шариками цвета «Динамо», костюмированными отцами города, счастливыми жителями, распитием холодной, отдающей железом, водопроводной воды. Верх счастья в двадцать первом веке!

И, конечно, здесь же — герой торжества – крашенный в синий цвет водопроводный кран с ручкой-хоботом той самой модели, которую можно было встретить еще 40 лет назад. Время покатилось назад – к дедам и прадедам.

Вот он – «консервативный» поворот!

Вот она, путинская «модернизация» нашей страны — горделивые репортажи по ТВ об обычной работе городских властей. И само начальство – участники действа не чувствуют того, что это – клоунский номер на потеху публике.

Символы имеют значение.

В.В. Путин и его друзья, получившие страну 17 лет назад, обладая полной властью, так и не смогли создать эффективную для большинства российских граждан и привлекательную для окружающих стран политико-экономическую модель развития страны. Они построили благополучие для меньшинства – для себя.

Поэтому и получила наша страна противников или ненадежных «партнеров» по всему периметру бывшего СССР, отсюда и война против Украины.

Внутри же страны, стратегический провал В.В. Путина завершается наградной синей колонкой, воткнутой на радость гражданам в городе Томске.

Запейте, великие российские победители самих себя, провал своего начальства подогнанной триумфальной водой.

Вода, вода, вода – вот смысл, символ и итог 17-летней деятельности В.В. Путина и его чиновной вертикали.

Алексей Мельников


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