Каждый пятый рубль — «мусорного» качества 1 28.08.2017, 11:56

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Луканомику подтачивает изнутри нестабильность финансовой системы.

На днях Нацбанк Беларуси поделился с публикой информацией об устойчивости банковского сектора. В этот раз регулятор приоткрыл завесу над итогами 1-го полугодия. banki24.by вникли в письмена Нацбанка и извлекли из отчета самое главное.

Каждый месяц Нацбанк потчует общественность данными о сумме проблемных активов и их доле в активах банков, подверженных кредитным рискам. Последние доступные сведения приходятся на 1 июля. Тогда НБРБ насчитал проблемных активов на 5 283 млн BYN.

Эта сумма представляла собой 13,7% от всех активов, подверженных кредитным рискам. 13,7% — это много или мало? Обратимся ко мнению специалистов самого Нацбанка.

В ведомственном журнале «Банкаўскі веснік» за июль 2016 года была помещена статья специалиста управления финансовой стабильности НБРБ. По соображениям, изложенным в этой статье, одним из критериев наступления банковского кризиса является превышение 10%-ой доли проблемных кредитов в общем портфеле. Есть еще одна важная деталь.

На ежемесячной основе НБРБ выдает лишь статистику о проблемных активах, отнесенных ко всей кредитно-залоговой массе. А ведь в зависимости от того, кому выдан кредит, и какой числится залог, качество активов может отличаться очень сильно. Подробную разбивку по группам должников банков НБРБ обнародует только раз в квартал.

По этим данным и качество, и структура активов банков Беларуси крайне неоднородны. Например, к 1 июля из накопленной суммы проблемных активов аж 97,4% выпадали на проблемные активы, выданные юрлицам. Соответственно, на проблемные активы, выданные физлицам и другим банкам, приходилось лишь 1% и 1,6%.

По расчетам НБРБ, проблемными среди активов, выданных физлицам, на 1 июля было всего 0,7%, среди выданных банкам — 2,4%. Откуда тогда берутся 13,7% в среднем по больнице? Дело в том, что уровень проблемности у активов, выданных юрлицам, в разы выше.

На 1 июля проблемными были аж 18,9% таких активов. Внушает, не правда ли? Интересно еще и то, что доля «мусорных» активов по юрлицам растет. На 1 июля 2016 года она была равна 17,6%, на 1 апреля 2017 года — 18,4%.

И вот, на 1 июля 2017 года видимо был побит исторический рекорд по удельному весу трэша на балансах банков. Если смотреть только на рублевые проблемные активы, то доля таковых достигала на 1 июля космических 20,1%.

По валютным было чуть ниже — 18,2%. То есть каждый пятый рубль, выданный банками юрлицам, превратился к середине лета-2017 в субстанцию сомнительного качества. Согласитесь, 13,7% «мусора» по всем активам и почти 19% по 97,4% активов — это разные планеты. Что делать с таким огромным навесом «протухших» кредитов, займов и залогов? Внятного ответа от властей на сегодня нет.