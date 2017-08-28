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Мингорисполком: 60% минских школ будут начинать занятия в 9.00

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  • 28.08.2017, 12:08
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Школы, которые занимаются в две смены, уроки начнут в 8.30.

Около 60% минских школ будут начинать занятия в 9.00, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик, передает БелТА.

По словам Михаила Мирончика, педагоги готовы работать по обновленным учебным программам и новому графику.

«Мы определились так: те школы, которые работают в одну смену, будут начинать занятия в 9.00, те школы, которые занимаются в две смены, уроки начнут в 8.30. Если говорить в процентном соотношении, то это 60% к 40%», - отметил он.


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