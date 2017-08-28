Фотофакт: Воздушный шар с «Погоней» над Минском 5 28.08.2017, 12:33

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Над столицей парил воздушный шар с национальным гербом.

Над Минском был замечен воздушный шар с гербом «Погоня», фото опубликовано на странцие «Нашей Нiвы» в «Фейсбуке». Символ «Погоня» существует более тысячи лет. Впервые официально он упоминается в 1278 году, как символ князя Нарымонта, а с конца XIV века всадник изображался на печатях Ягайлы и Витовта. Само же название «Погоня» закрепилось за гербом в XVI веке. В общем, история давняя и богатая.