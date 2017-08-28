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В Беларуси начинают охоту на бобра и выдру

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  • 28.08.2017, 12:26
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Сезон официально откроется с 1 сентября.

Сезон охоты на бобра и выдру откроется в Беларуси 1 сентября, сообщили БелТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Продлится сезон до 31 марта 2018 года. В Госинспекции напомнили, что охоту на бобра и выдру разрешено вести в светлое время суток, как ружейным (из засады, с подхода), так и безружейным способами.

При ружейной охоте допускается использование нарезного (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольного (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательного (охотничьи луки и арбалеты) охотничьего оружия.

При безружейной охоте разрешается применять капканы № 3-7, ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых) при изъятии ловушками.

При охоте на бобра допускается добыча норки американской и ондатры с использованием разрешенных для охоты на бобра и выдру орудий и способов охоты.

Напомним, что в Беларуси начали делать колбасу из бобра.


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