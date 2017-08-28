В Дагестане неизвестные напали на полицейских 2 28.08.2017, 12:43

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Иллюстрационное фото

(обновлено) Два полицейских погибли.

Неизвестные в понедельник обстреляли полицейских в дагестанском Каспийске, два сотрудника погибли, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Неизвестные совершили вооруженное нападение на наряд полиции, в результате обстрела один полицейский погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы", — рассказал источник агентства.

Это уже не первое в республике с начала года нападение на полицейских. Так, в марте злоумышленники обстреляли полицейских в Хасавюрте, а в мае на правоохранителей напали члены "кадарской" банды.