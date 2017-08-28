Топ-10 университетов, где учились миллиардеры
- 28.08.2017, 12:45
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Первое место занял университет из США.
Согласно списку Forbes в настоящий момент в мире насчитывается 2 043 миллиардера. Это на 233 больше, чем в прошлом году. Самым богатым людям планеты принадлежит более $7,67 трлн.
Из них примерно четверть (471) – европейцы, которые учились в 208 университетах по всему миру, сообщают Вести.
Аналитики Business Insider составили список университетов, в которых училось наибольшее число европейских миллиардеров.
Три из них расположены за пределами Европы.
Итак, ниже представляем университеты, в которых училось наибольшее число европейских миллиардеров.
Топ-10 университетов с выпускниками-миллиардерами:
1. Гарвардский университет, США - 17 миллиардеров
2. Университет Санкт-Галлена, Швейцария - 10 миллиардеров
3. Лондонская школа экономики, Великобритания - 8 миллиардеров
4. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария - 7 миллиардеров
5. HEC Paris, Франция - 6 миллиардеров
6. Лундский университет, Швеция - 6 миллиардеров
7. Бизнес-школа им. Касса Университета City University London, Великобритания - 6 миллиардеров
8. Миланский университет, Италия - 5 миллиардеров
9. Оксфордский университет, Великобритания - 5 миллиардеров
10. Цюрихский университет, Швейцария - 5 миллиардеров
Университеты с одинаковым числом милиардеров ранжированы в списке по суммам их состояний.