Топ-10 университетов, где учились миллиардеры 28.08.2017, 12:45

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Первое место занял университет из США.

Согласно списку Forbes в настоящий момент в мире насчитывается 2 043 миллиардера. Это на 233 больше, чем в прошлом году. Самым богатым людям планеты принадлежит более $7,67 трлн.

Из них примерно четверть (471) – европейцы, которые учились в 208 университетах по всему миру, сообщают Вести.

Аналитики Business Insider составили список университетов, в которых училось наибольшее число европейских миллиардеров.

Три из них расположены за пределами Европы.

Итак, ниже представляем университеты, в которых училось наибольшее число европейских миллиардеров.

Топ-10 университетов с выпускниками-миллиардерами:

1. Гарвардский университет, США - 17 миллиардеров

2. Университет Санкт-Галлена, Швейцария - 10 миллиардеров

3. Лондонская школа экономики, Великобритания - 8 миллиардеров

4. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария - 7 миллиардеров

5. HEC Paris, Франция - 6 миллиардеров

6. Лундский университет, Швеция - 6 миллиардеров

7. Бизнес-школа им. Касса Университета City University London, Великобритания - 6 миллиардеров

8. Миланский университет, Италия - 5 миллиардеров

9. Оксфордский университет, Великобритания - 5 миллиардеров

10. Цюрихский университет, Швейцария - 5 миллиардеров

Университеты с одинаковым числом милиардеров ранжированы в списке по суммам их состояний.