закрыть
28 августа 2017, понедельник, 15:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Топ-10 университетов, где учились миллиардеры

  • 28.08.2017, 12:45
  • 2,156

Первое место занял университет из США.

Согласно списку Forbes в настоящий момент в мире насчитывается 2 043 миллиардера. Это на 233 больше, чем в прошлом году. Самым богатым людям планеты принадлежит более $7,67 трлн.

Из них примерно четверть (471) – европейцы, которые учились в 208 университетах по всему миру, сообщают Вести.

Аналитики Business Insider составили список университетов, в которых училось наибольшее число европейских миллиардеров. 

Три из них расположены за пределами Европы. 

Итак, ниже представляем университеты, в которых училось наибольшее число европейских миллиардеров.

Топ-10 университетов с выпускниками-миллиардерами:

1. Гарвардский университет, США - 17 миллиардеров

2. Университет Санкт-Галлена, Швейцария - 10 миллиардеров 

3. Лондонская школа экономики, Великобритания - 8 миллиардеров

4. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария - 7 миллиардеров

5. HEC Paris, Франция - 6 миллиардеров

6. Лундский университет, Швеция - 6 миллиардеров

7. Бизнес-школа им. Касса Университета City University London, Великобритания - 6 миллиардеров

8. Миланский университет, Италия - 5 миллиардеров

9. Оксфордский университет, Великобритания - 5 миллиардеров

10. Цюрихский университет, Швейцария - 5 миллиардеров

Университеты с одинаковым числом милиардеров ранжированы в списке по суммам их состояний.


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз