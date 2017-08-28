У айфона появилась официальная белорусская раскладка

У айфона появилась официальная белорусская раскладка1
- 28.08.2017, 13:15
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Следующий шаг – полностью белорусский интерфейс и белорусская Siri.
Официальная белорусская раскладка появилась на айфоне. Об этом написал в «Фейсбуке» журналист и общественный активист Франак Вечерко.
«Мечты сбываются. Наконец появилась официальная белорусская клавиатура на айфоне. Уже сейчас вы можете поставить тестовую beta-версию iOS11 i почувствовать то, что чувствую я. Далее ждем от Apple полностью белорусского интерфейса и белорусской Siri», — написал он.