У айфона появилась официальная белорусская раскладка 1 28.08.2017, 13:15

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Фото: cnet.com

Следующий шаг – полностью белорусский интерфейс и белорусская Siri.

Официальная белорусская раскладка появилась на айфоне. Об этом написал в «Фейсбуке» журналист и общественный активист Франак Вечерко.

«Мечты сбываются. Наконец появилась официальная белорусская клавиатура на айфоне. Уже сейчас вы можете поставить тестовую beta-версию iOS11 i почувствовать то, что чувствую я. Далее ждем от Apple полностью белорусского интерфейса и белорусской Siri», — написал он.