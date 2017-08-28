Путину отвечать нечем 28.08.2017, 13:29

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Владимир Путин

У правителей РФ проявились проблемы с элементарной логикой.

У России нет эффективных экономических способов ведения дальнейшей санкционной войны с Западом, прежде всего с Америкой.

А политический эффект от подобных ответных санкций уже не столь велик, чтобы им нельзя было безболезненно пожертвовать. Зато добровольный отказ от новых санкций со стороны Москвы стал бы жестом здравого смысла, пишет gazeta.ru.

Российская Федерация начинает проработку ответных мер в связи с расширением США антироссийских санкций. Об этом говорится в комментарии заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, который размещен на сайте российского дипломатического ведомства. На сей раз такую реакцию в Москве вызвало расширение санкционных списков по КНДР, в которые вошли четверо россиян, имена которых мало кому известны в стране.

Сергей Рябков заявил, что Вашингтон вновь «наступил на те же грабли». Что США продолжили заданный еще администрацией Барака Обамы «тренд» на последовательный развал двусторонних отношений.

При этом, по словам Рябкова, Москва всегда выступала и будет выступать в пользу урегулирования имеющихся разногласий путем диалога. При этом заместитель министра иностранных дел РФ выразил надежду, что голос разума возобладает (разумеется, у американской стороны) и что американские коллеги наконец осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания «санкционной спирали». Но пока, заявил Рябков, Россия приступает к проработке ответных мер, неизбежных в данной ситуации.

Тут-то и начинаются проблемы с элементарной логикой. Если американские коллеги, по мысли российского дипломата, должны осознать пагубность раскручивания «санкционной спирали», почему эта простая мысль не приходит в голову нам самим?

Зачем отвечать на такие явно незначительные ни с какой точки зрения санкции, если мы сами считаем такие меры пагубными, глупыми или неэффективными?

Но кроме ответа на вопрос «зачем», есть и другой вопрос — «чем». Чем, собственно, отвечать?

Сократили 755 человек американского дипломатического персонала в ответ на высылку администрацией Обамы 35 российских дипломатов — у кого будут проблемы с визами? Правильно, у россиян. Что можно еще придумать? Если мы перестанем поставлять в США ракетные двигатели или титан, это скорее ударит по важному для наших производителей рынку сбыта, чем по Америке.

В принципе, конкретно против США у России не остается никаких контрсанкций, которые не наталкивают на мысль об адекватности нынешнего отечественного подхода.

Дальше разве что полный разрыв дипломатических отношений, чего пока никогда с момента признания Штатами СССР в 1933 году не случалось. И, скорее всего, не случится сейчас.

Россия уже доказала и своему населению, и миру, что может отвечать на санкции и не «спускает обид». Можно спорить, есть ли в этих наших ответах какая-то польза для самих россиян (то же импортозамещение моментально уступило место росту продовольственного импорта, как только с весны 2016 года началась стабилизация и укрепление рубля). Но в политической составляющей ответных жестов сомневаться не приходится. Обвинять Россию в том, что она прогнулась под санкционным давлением, не могут даже заклятые враги нашей страны и нынешнего российского руководства.

Как-то странно ругать санкции и самим участвовать в их наращивании, да еще и без малейших шансов существенно ухудшить положение тех, на кого эти меры рассчитаны. Конечно, война санкций позволяет в определенной степени поддерживать нацию в состоянии мобилизации — мол, мы тут воюем с Западом, поэтому надо сплотиться в «тяжелую годину испытаний». При этом политических контактов с Западом мы не сворачиваем, торговля с ЕС и США в последние полтора года, после спада в 2014–2015-м, опять растет. Нет смысла каждый раз отвечать на санкции, особенно если нам нечем ответить по существу.

«Вряд ли стоит тратить креативные усилия российских чиновников на изобретение новых способов нанести санкционный ущерб противникам. Лучше направить эти усилия на решение проблем нашей страны. Разумнее делать сильнее Россию, а не пытаться ослабить «врага» мерами, которые практически не имеют к нему отношения», - заключает издание.