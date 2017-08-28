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В Белостоке польские фанаты подняли белорусскоязычный баннер

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  • 28.08.2017, 13:47
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Болельщики польского «Пяста» отметили годовщину партнерских отношений с фанатами борисовского БАТЭ.

Во время футбольного матча "Ягеллония" (Белосток) - "Пяст" (Гливице), который состоялся в Белостоке 26 августа, фанаты "Пяста" подняли белорусскоязычный баннер: «Ужо 6 год БАТЭ нам як браты», передает «Радыё Рацыя».

Тем самым фанаты польского футбольного клуба "Пяст" отметили годовщину партнерских отношений с активными болельщиками белорусского клуба БАТЭ.

Это означает, что уже 6 лет фанаты БАТЭ и "Пяста" регулярно приезжают поддержать друг друга на матчах национального первенства и на еврокубковых турнирах. Например, этим летом фанаты "Пяста" присутствовали на гостевой для борисовчан встречи Лиги чемпионов в Праге.


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