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Учительница Доната Скакуна написала заявление на увольнение

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  • 28.08.2017, 13:38
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Фото: tut.by

Подвергшаяся нападению учительница русского языка не будет работать в минской гимназии № 74.

С 1 сентября Валентина Владимировна, на которую в мае 2016 года напали в гимназии № 74 в Минске, больше не будет преподавать русский язык и литературу.

— О том, что учительница уходит, стало известно на днях. Никто не знает, она сама приняла это решение или нет, — рассказала tut.by минчанка, у которой ребенок учится в гимназии № 74. — Валентина Владимировна до этого была в отпуске, сегодня он официально заканчивается. Выходит, ей придется доработать четыре дня до начала учебного года, потом она уйдет.

Как стало известно журналистам, заявление на увольнение учительница написала с 1 сентября. Валентине Владимировне 58 лет, последние 12 лет она проработала в минской гимназии № 74.

Напомним, в апреле 2017 года Минский городской суд вынес приговор по громкому делу. Ученика 9-го класса Доната Скакуна признали виновным в том, что в мае 2016 года он напал с ножом на учительницу и нанес ей 17 ударов. За покушение на убийство подростка приговорили к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Заседания проходили в закрытом режиме, учительница только после оглашения приговора прокомментировала ситуацию:

— Я его простила и считаю, что наказание, которое он сам себе нанес, не сравнимо с любым. Хочу сказать, что на протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат просили о снисхождении и милосердии к этому ребенку.

Известно, что после нападения Валентина Владимировна вернулась работать не только в гимназию № 74, но и в тот же класс, где случилась трагедия. Адвокат 16-летнего Доната Скакуна Людмила Палочкина после оглашения приговора коротко его прокомментировала: «Жестоко, несправедливо, незаконно».

19 сентября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрит в апелляционном порядке дело гимназиста.


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