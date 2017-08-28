Минобороны Литвы: Беларусь должна быть максимально независимой 28.08.2017, 13:56

Литовский политики обсудили учения «Запад – 2017» на «Пикнике свободы» в Каунасе.

В Каунасе прошел фестиваль идей «Пикник свободы», собравший за круглым столом литовских министров, спикеров Сейма, экспертов и обычных граждан. Помимо внутриполитических вопросов обсуждали и отношения с соседями, в том числе и российско-белорусские учения «Запад-2017», сообщает «Белсат».

«Если мы говорим, что после учений последних было две войны, которые начала Россия, аннексия Крыма, то мы будем пристально наблюдать за действиями рядом с нашими границами», — отметил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

В этом году учения «Запад-2017» начнутся 14-го сентября, участие в них примут около 13-ти тысяч военнослужащих. Лукашенко на встрече с Советом безопасности в июле подчеркнул, что учения будут максимально прозрачны, и пригласил наблюдателей из Евросоюза, в том числе с НАТО. Но, по мнению политологов, нет никаких гарантий, что российские войска после учений выйдут из Беларуси.

«Беларусь может стать разменной монетой, фактором, который может быть использован Путиным для накачивания и работы на постимперском синдроме, который господствует в российском обществе», — говорит соучредитель «Форума свободной России» в Вильнюсе Иван Тютрин.

Еще одним поводом для волнения литовцев остается Островецкая АЭС — по мнению экспертов, экономической выгоды от нее не будет ни Беларуси, ни соседям. А вот участие «Росатома» в строительстве дает дополнительные поводы для беспокойства.

«История показала: чем дольше страна остается в энергетической орбите Кремля, тем труднее ей становится во внутренней политике, это показала ситуация с Украиной, которая бесконечно шантажировалась, и Молдова, и страны транзита», — отмечает политолог Александр Морозов.

Однако с прогнозами политики не спешат: в следующем марте в России пройдут президентские выборы, поэтому сейчас трудно предсказать, в какую сторону развернется флюгер отношений Беларуси с восточной соседкой.

«Наш интерес — чтобы Беларусь оставалась максимально независимой, но все же динамика, что у нас есть, особенно в военной, области нас беспокоит», — говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Пикник свободы» проходит второй год подряд — его создали, чтобы каждый гражданин мог напрямую обратиться к политической элите страны и обсудить идеи для будущего Литвы. В этом году на мероприятии присутствовала и президент Даля Грибаускайте.