В британских самолетах будут подавать черное мороженое 28.08.2017, 14:17

Специальное меню было разработано на основании рекомендаций профессора психологии Оксфордского университета.

Британская бюджетная авиакомпания Monarch Airlines представила специальное меню для нервных пассажиров, сообщает vokrugsveta.ua.

Меню было разработано на основании рекомендаций профессора психологии Оксфордского университета Чарльза Спенса. Так, пассажирам Monarch Airlines будут предлагать специальное мороженое с добавлением лекарственного растения эхинацея пурпурная и лакрицы. Утверждается, что такой продукт повысит иммунитет путешественников. Кроме того, необычный черный цвет сладости должен приятно удивить туристов и отвлечь их внимание от стресса, вызванного перелетом.

Путешественники во время рейса также попробуют японские пирожные моти из рисового теста. По словам Чарльза Спенса, их тягучая текстура, как у жвачки, должна успокоить нервничающих людей.

Клиенты Monarch Airlines также смогут выпить травяного чая, настоянного на ромашке, семенах фенхеля и водорослях, которые обладают успокаивающим эффектом и благотворно влияет на пищеварение. Перед приземлением пассажиров угостят сладкими ореховыми батончиками с грибами и томатным порошком, которые должны помочь им взбодриться.

Сейчас новое меню тестируется на отдельных рейсах Monarch Airlines из аэропорта Лутон в Неаполь, Гибралтар и Малагу. Если такая еда придется по вкусу пассажирам, ее предложат путешественникам и на других маршрутах лоукостера.