Олег Волчек: Дети должны учиться, а не ездить по колхозным полям 4 28.08.2017, 14:21

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Лукашенко должен перестать «пиариться» на принудительном труде детей.

ГосСМИ рапортуют о новом «успехе» Лукашенко: диктатор «собрал» 105 тонн картофеля на своем приусадебном участке. В видеоролике БелТА хорошо заметны работающие на поле правителя девочки-подростки. Привлечение подростков к уборке картофеля уже стало причиной трагедии в Молодечно, когда школьница погибла под колесами грузовика.

Являются ли подобные действия законными с точки зрения белорусского законодательства, можно ли делать пиар на детях – сайт Сharter97.org поинтересовался у бывшего следователя прокуратуры, руководителя правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олега Волчек:

- Правозащитники уже не раз поднимали вопрос детского труда, чтобы оценить данный инцидент, во-первых, важно знать, сколько детям лет, во-вторых, должно быть согласие родителей, составляется договор, по которому выплачиваются денежные средства для работающих. Я могу сказать, что в этом случае имел место бесплатный, принудительный труд. Пережитки советской образовательной системы, когда детей направляли на сельскохозяйственные работы.

Как показывает практика, система у нас действует односторонне: если что-то случится, то ответственность несет не власть, а рядовые учителя. А вообще, все колхозы должны быть частными, как во всем мире. Тогда сельскохозяйственные предприятия сами заинтересованы в качественной уборке своей продукции, они не привлекают для этого бесплатную рабочую силу. Кроме того, сомневаюсь, что кто-то из этих детей был застрахован.

Если рассматривать этот случай с точки зрения морали – ребенок должен учиться, а не ездить по колхозным полям. Мы же не в 18-ом веке живем, когда активно использовался рабский труд детей. Нужно отказываться от этой практики. Тут можно приводить много примеров. На всяких официальных мероприятиях привлекаются студенты, которые создают массовку, танцуют, выполняют разные физические упражнения. Родители отправляют детей учиться, а не для увеселения властей.