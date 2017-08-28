закрыть
28 августа 2017, понедельник, 15:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мирко Иванич: У БАТЭ в этом розыгрыше Лиги Европы самая лучшая группа

  • 28.08.2017, 14:30
Мирко Иванич
Фото: fcbate.by

Полузащитник борисовчан прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич поделился впечатлениями с football.by после разгрома «Шахтера» в 20-м туре высшей лиги (4:0) и также прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы, в которой борисовчане получили в соперники «Арсенал», «Кельн» и «Црвену Звезду».

- После матча с «Александрией» у вас было всего два дня на подготовку к поединку с «Шахтером», но, похоже, БАТЭ этого оказалось достаточно?

– Конечно, было бы лучше, чтобы у нас было больше времени, чтобы матч состоялся в понедельник или во вторник. Но что поделать, если такой календарь? Сразу после возвращения из Александрии мы начали очень серьезно готовиться к этой игре. Думаю, это было видно на поле. Конечно, мы не смогли полностью восстановиться после четверга, усталость немного чувствовалось, однако мы компенсировали это огромным желанием победить.

- Было также заметно, что вы переиграли «Шахтер» тактически. Это все также наработки двух дней?

– Да, наш тренер штаб очень хорошо подготовился к игре. И видеоразбор смотрели, и очень четкая установка была – тренеры сделали все, чтобы максимально облегчить нам задачу. Конечно, победа над «Александрией» тоже подняла нам настроение. После нее мы полностью смогли сконцентрироваться на предстоящем матче с «Шахтером». Конечно, не думал, что все так получится, что выиграем с таким счетом. Задача была просто победить.

- В пятницу состоялась жеребьевка Лиги Европы. Что думаете о нашей группе?

– Я думаю, у нас в этом розыгрыше Лиги Европы самая лучшая группа. Нам достались очень хорошие соперники, предстоят интересные матчи. Тем не менее, мы будем стараться выйти из этой группы дальше.

- Как отнеслись к тому, что к вам в группу попала «Црвена Звезда»?

– Абсолютно спокойно, точно также, как и к двум другим соперникам. Я даже не думал о том, хочу ли я, чтобы в нашей группе оказалась команда из Сербии. Я играл за «Войводину» и болею за этот клуб, поэтому ни «Црвена Звезда», ни «Партизан» никаких эмоций у меня не вызывают. Но я буду рад, что на белградскую «Маракану» смогут прийти мои родственники.


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз