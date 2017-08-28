Мирко Иванич: У БАТЭ в этом розыгрыше Лиги Европы самая лучшая группа 28.08.2017, 14:30

Мирко Иванич

Фото: fcbate.by

Полузащитник борисовчан прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич поделился впечатлениями с football.by после разгрома «Шахтера» в 20-м туре высшей лиги (4:0) и также прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы, в которой борисовчане получили в соперники «Арсенал», «Кельн» и «Црвену Звезду».

- После матча с «Александрией» у вас было всего два дня на подготовку к поединку с «Шахтером», но, похоже, БАТЭ этого оказалось достаточно?

– Конечно, было бы лучше, чтобы у нас было больше времени, чтобы матч состоялся в понедельник или во вторник. Но что поделать, если такой календарь? Сразу после возвращения из Александрии мы начали очень серьезно готовиться к этой игре. Думаю, это было видно на поле. Конечно, мы не смогли полностью восстановиться после четверга, усталость немного чувствовалось, однако мы компенсировали это огромным желанием победить.

- Было также заметно, что вы переиграли «Шахтер» тактически. Это все также наработки двух дней?

– Да, наш тренер штаб очень хорошо подготовился к игре. И видеоразбор смотрели, и очень четкая установка была – тренеры сделали все, чтобы максимально облегчить нам задачу. Конечно, победа над «Александрией» тоже подняла нам настроение. После нее мы полностью смогли сконцентрироваться на предстоящем матче с «Шахтером». Конечно, не думал, что все так получится, что выиграем с таким счетом. Задача была просто победить.

- В пятницу состоялась жеребьевка Лиги Европы. Что думаете о нашей группе?

– Я думаю, у нас в этом розыгрыше Лиги Европы самая лучшая группа. Нам достались очень хорошие соперники, предстоят интересные матчи. Тем не менее, мы будем стараться выйти из этой группы дальше.

- Как отнеслись к тому, что к вам в группу попала «Црвена Звезда»?

– Абсолютно спокойно, точно также, как и к двум другим соперникам. Я даже не думал о том, хочу ли я, чтобы в нашей группе оказалась команда из Сербии. Я играл за «Войводину» и болею за этот клуб, поэтому ни «Црвена Звезда», ни «Партизан» никаких эмоций у меня не вызывают. Но я буду рад, что на белградскую «Маракану» смогут прийти мои родственники.