«Разве это запрет? Сел на велик и поехал за бутылкой» 28.08.2017, 14:58

Как Борисовский район живет при сухом законе.

Утром 7 августа в магазинах исчез весь крепкий алкоголь, продавцы спешно убрали «чернила», водку, шампанское и заставили полки минералкой и пивом. Борисовский райисполком решил: до 31 августа, пока идет уборочная, спиртное продаваться не будет. Стали ли от этого эксперимента все мужики в деревне трезвыми? И кто счастлив, что «чернила» теперь оказались под запретом? Tut.by съездил в Борисовский район и посмотрел, как местные живут в новых условиях.

«Какой запрет? Вы о чем?»

Пятница, 25 августа, на часах 15.00. Журналисты заезжают в небольшую деревню Стаи, на улице никого, на поле пасется единственная корова на всю деревню, недалеко от нее на лавочке отдыхает Александр. Судя по глазам и бессвязной речи, пятница у мужчины наступила еще утром. Он и не скрывает — выпил водки. Александр — человек безработный, поэтому может позволить себе такое удовольствие в любой момент.

— Какой запрет? Вы о чем? — хитро улыбается Александр. — Все доступно, стоит только захотеть.

— Так ведь у вас ввели сухой закон.

После этого уточнения сельский житель начинает громко смеяться.

— Да я рубль отдал — и уже в Борисове. А там — что хочешь бери, но я больше водку люблю, — рассказывает Александр.

Из-за сухого закона Александр ездит за крепким алкоголем в Борисов на маршрутке.

Расстояние от Стаи до Борисова всего ничего — пять километров. В городе запрет не действует, поэтому, как только деревенским захочется выпить, они садятся на маршрутку. Можно, конечно, и пиво в соседних Пересадах купить, но только мужики его не очень любят. Берут, конечно, но при этом постоянно отмечают: водка и плодово-ягодное им как-то роднее.

Пока журналисты общаются с Александром, мимо проходит сосед Виталий Иванович. В руках — бутылка сыворотки.

Говорит, пьет только по праздникам. Вот Купалу отмечали, недавно на дне рождения Александра чарку поднимали. Сухой закон Виталия Ивановича тоже не впечатляет. На вопрос, стали ли теперь в деревне гнать самогон, отмахивается.

— Кому это надо? Вот лет 20 назад гнали многие, это да, а теперь… Знаешь, сколько килограмм сахара стоит? 1 рубль 80! Дешевле водки купить. Все самогонные аппараты давно забрали, лично я отдал свой участковому милиционеру сам, — говорит Виталий Иванович.

«Народ был в шоке. У них тут каждый день именины-свадьбы-проводы-крестины»

Деревня Стаи не очень большая, но рядом с ней находится агрогородок Пересады. Продавцы вспоминают, как началось у них утро 7 августа.

— Тут было столько криков, ругани, никто же заранее не предупреждал, что запретят продавать алкоголь. Народ был в шоке. У них тут каждый день именины-свадьбы-проводы-крестины, — рассказывают девушки, которые работают в частном магазине.

Продавец Ирина из другого магазина отмечает: выручка заметно упала, местные стали переходить на пиво. Если раньше она заказывала его раз в неделю, теперь — два.

— В чем смысл этого запрета? От пива еще больше можно опьянеть, чем от водки, — рассуждает Ирина. — Кто захочет напиться — напьется, никакой сухой закон не остановит, поэтому люди ездят за спиртным в Борисов, Жодино. Решение принималось, чтобы не пили во время уборочной, но сколько тех комбайнеров? Проще было их на поле проверять. Тем более, уборочная закончилась 18 августа, недавно комбайнеры заходили в магазин, улыбались: «Можете уже продавать спиртное, мы закончили».

Продавец Ирина отмечает: из-за сухого закона выручка заметно упала, местные стали переходить на пиво.

Продавцы надеются, власти решение вот-вот отменят и не будут дожидаться 31 августа. Люди на днях получат зарплату и, если рванут за покупками или в Жодино, или в Борисов, местные магазины опять останутся без выручки. Сухой закон не поддержали и дачники. Их в агрогородке Пересады много, и они не понимают, почему вынуждены «страдать».

— Какое мы имеем отношение к уборочной? Приезжаем поработать, расслабиться, в баньку сходить, а тут такие порядки. Теперь закупаемся в Минске — и едем в деревню.

— Разве это запрет? Сел на велик и поехал в Жодино за бутылкой, — улыбается местный житель.

От деревни Пересады до Жодино — два километра по проселочной дороге. Здесь никакие запреты не действуют, это уже другой район и спиртное в свободном доступе. Пока едем в соседний город, местные и правда добираются до Жодино — кто пешком, кто на велосипеде.

— Сказать, что выручка выросла в разы, не могу, — говорит продавец небольшого магазинчика. — Наши клиенты не изменились. Думаю, борисовские выбирают крупные магазины, такие как «Евроопт», например. Только на въезде в город шесть торговых точек, если бы мы были одни, может, другая картинка вырисовалась бы.

«С 7 августа у рабочих не было ни одного залета!»

Официально в деревне Пересады самогонки не найти, неофициально — обещают «добротную хлебную, як у Дудутках». За пол-литра тут просят три-четыре рубля. Главное, чтобы местный замолвил за тебя словечко, рисковать никому не хочется. Мнения о запрете продажи спиртного в агрогородке разделились.

Пока одни не видят логики в этом решении, другие только за. С Геннадием Ивановичем журналисты познакомились возле магазина. Он в очередной раз приехал проверить рабочих на стройке, которые трудятся возле магазина, где еще недавно без проблем можно было купить водку.

— С 7 августа у рабочих не было ни одного залета! О чем это говорит? Запрет отлично работает, — эмоционально рассказывает Геннадий Иванович.

Пока журналисты общались, мужики слушают внимательно, молча работают, вступать в дискуссию с начальником не рискуют. Они и сами знают, что шеф сказал продавцу: «Если продашь моим хоть одну бутылку, возьму бульдозер и снесу магазин, который сам построил». Для строителей, конечно, и местные могут купить водки, но пока действует запрет, отправить за выпивкой некого.

— Каждый день приезжаю и читаю им лекции. Я не пью, не курю, говорю: «И вы можете!» — в этот момент Геннадий Иванович вспоминает, как летом 1991 года у него на глазах умерла девушка. Причиной трагедии, в том числе, стал неправильный образ жизни. В тот же день он разорвал пачку сигарет, с тех пор не закурил ни одной.

— Беда в том, что алкоголя в магазине, как конфет, — глаза разбегаются. Так не должно быть. А как еще заставить людей бросить пить? Они будут возмущаться, кричать, надо взять и убрать все с полок. Иногда своих мужиков отправляю поработать на север, на Новую Землю. Где там взять водку? Нигде. Только если у белого медведя. Видели бы вы, как их лица меняются за три месяца без алкоголя!

Геннадий Иванович не раз спрашивал у подчиненных, чем так хорош алкоголь. Говорит, вразумительного ответа не услышал, зато сосед через забор по-простому объяснил: «Ты не понимаешь, как это вкусно выпить бутылку «чернил».

— Сегодня всех объехал, обнюхал. Мужики трезвые, работа выполнена, день прошел не зря, — говорит Геннадий Иванович, садится в машину и уезжает на другой объект.

«Як у дзярэўнi без бутылкi пражыць?»

Пока возле магазина идут дебаты о том, насколько удачен эксперимент, подходит председатель Пересадского сельского совета Ольга Корчмар. Она считает, в их деревне больших проблем с алкоголем нет.

— У нас не колхоз, а частное предприятие СУП «Божедары». У руководителя такая дисциплина, что никто пить не будет. Здесь конкурс на рабочее место, настоящая конкуренция, никто не хочет ездить работать в город, поэтому люди не пьют, — рассказывает Ольга Павловна.

Буквально несколько часов назад она шла по деревне и услышала по запаху, как дачники гонят самогонку. Теперь к ним в гости едет участковый милиционер.

В другой деревне Борисовского района, Гливин, вопроса, как достать спиртное, тоже не возникает. В пятницу вечером мужики затовариваются полуторалитровыми бутылками пива.

— Если надо что покрепче, идем на заправку. 800 метров, и уже все продается, — рассказывают местные. — Многие наши работают в городе, вечером привозят, кто что заказывает.

Но некоторых устраивает и пиво. Шабашники из Ганцевичского района набрали столько бутылок, что прямо на улице они падают из рук и катятся в разные стороны. Строители неуклюже начинают их подбирать, запихивают в багажник и на прощание говорят:

— Усё на нас дзействует! Так i напiшыце.

После введения сухого закона мужики из деревни Черневичи тоже в одночасье не стали трезвыми.

— Ой, не смяшыце меня. Хто не пье? Пьюць, як ваду, — говорит местный житель, который спешит домой после работы. — Хто хоча, той знойдзе. Нават у самiх Чарневiчах, а калi не, дык да Барысава 30 кiлометраў, а да Ушы — усяго дзевяць. Хiба гэта адлегласць?

Деревня Уша — это уже Березинский район, где продажу спиртного точно так же, как в Борисове и Жодино, никто не запрещал. Жители деревни Черневичи тут постоянные покупатели, и запреты властей тут ни при чем.

— У них то терминал в магазине не работает, то еще что-нибудь, — объясняет продавец. — Нас устно предупредили, чтобы не продавали алкоголь тем, кто в спецодежде и механизаторам. Так у чернецкого же не написано на лбу, что он механизатор. Он приезжает в своих обычных спортивных штанах и майке. Я же не буду у каждого спрашивать — откуда и кто он.

А вот жительница деревни Оздятичи уверена: раз посевная закончилась, пора возвращать водку на прилавки магазина, ведь из-за этого запрета страдают местные бабульки.

— Як у дзярэўнi без бутылкi пражыць? Не каждая бабка паедзе ў горад за гарэлкай, трэба ж i дровы парубiць, i сена прывезцi, зараз трэба бульбашнiкi скасiць. Дзе браць вiно? А так яна купіць бутэлечку і ўсё. А якi толк грошы даваць, калi прынята так разлiчвацца, ды і за грошы цяпер нічога не купiш, — говорит женщина.

«Ограничив кого-то в спиртном, мы не решили вопрос пьянства»

В Борисовском районном исполнительном комитете поясняют: из продажи пиво не убрали по одной простой причине: напитки с содержанием спирта до 7% не считаются крепким алкоголем.

— Решение исполкома касается только сельских населенных пунктов на период уборочной кампании. С одной стороны, у людей меньше соблазнов, с другой — мы уже видим результат. Лично я контролировала ситуацию в ОАО «Корсаковичский» и скажу, что вопросов по комбайнерам или водителям не было вообще. Ежедневно их проверяли медики с алкотестом и днем, и вечером, — рассказывает Людмила Горнак, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского районного исполнительного комитета. — Лично я, работая на районе с людьми во время уборочной кампании, возражений не слышала. Они это приняли нормально, спокойно, ровно.

— Людмила Ивановна, а вы не наблюдали картину, что люди все равно едут за алкоголем. Кто в Жодино, кто в Борисов.

— Учитывая, что сегодня все достаточно мобильны, то все, кто считает нужным, что у него на столе должно быть спиртное, поедет в Борисов и купит. Конечно, ограничив кого-то в спиртном, мы не решили вопрос пьянства. Мы решили не продавать крепкие алкогольные напитки во время уборочной кампании, чтобы не было срывов по работе.