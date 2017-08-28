Невидимая война Нетаньяху в Сирии 28.08.2017, 14:45

Биньямин Нетаньяху

Фото с сайта eadaily.com

Почему Израиль поддерживает «Голанских рыцарей» и другие группы повстанцев.

Беньямин Нетаньяху в минувшую среду нанес шестой за последние два года визит президенту Владимиру Путину.

Израильский премьер-министр прибыл на черноморское побережье в Сочи, чтобы «заранее» предупредить российского лидера о риске военного столкновения с Ираном в Сирии, если силы Тегерана и его шиитских союзников будут развернуты вблизи Голанских высот — сирийской территории, оккупированной израильской армией 50 лет назад. На протяжении шести лет, что длится гражданская война в Сирии, еврейское государство придерживалось стратегии создания там некой зоны безопасности, оказывая скромную гуманитарную и логистическую поддержку отрядам повстанцев, сражающихся с режимом Башара Асада в соседней стране, пишет El Pais (перевод – inosmi.ru).

Теперь, когда война в Сирии по всей видимости подходит к концу — после установления режима прекращения боевых действий по договоренности США и России в районе, граничащем с Израилем и Иорданией — Нетаньяху опасается, что 18 тысяч бойцов Революционной гвардии Ирана и ливанского ополчения «Хезболла», сражающихся за существующий режим в Сирии, перейдут «красную линию» в Голанской равнине. «Мы будем защищаться всеми доступными средствами перед лицом этой угрозы», — предупредил он после встречи с Путиным, согласно информации, предоставленной пресс-службой израильского правительства.

Одновременно, тоже в прошлую среду, в неожиданном выступлении для прессы один из лидеров сирийской оппозиции за рубежом потребовал «помощи международного сообщества» гражданскому населению на финальном этапе войны. Иссам Зайтун, который тридцать лет назад попросил убежище в Германии, сообщил, что смог посетить Израиль по европейскому паспорту. «Там явная нехватка во всем, и нужно действовать, чтобы избежать катастрофы», — утверждает он, обвиняя правительство Асада в том, что оно покинуло на произвол судьбы бунтующие провинции Кунейтра и Дераа на юге страны, где, по его свидетельству, режим прекращения огня не имеет силы, несмотря на официальные заявления.

Лидер повстанцев в Иерусалиме

Предупредив, что альтернативой умеренной оппозиции являются ИГИЛ или иранские ополченцы, Зейтун посредством видеоконференции из приграничной с Голанами зоны представил журналистам повстанческого лидера, назвавшегося своим боевым именем Абу Хамад. «Сейчас ситуация — очень сложная, — заявил мятежный командир, — нет никаких медицинских и образовательных услуг, продукты питания продаются по завышенным ценам». «Мы выживаем отчасти благодаря поддержке Израиля, который оказывает помощь нашим раненым и посылает гуманитарную помощь, в том числе молоко для наших детей», — рассказывает он, не уточняя, существовало ли, помимо этого, иное экономическое или военное сотрудничество с израильтянами. Абу Хамад признал во время сеанса в Skype, что другие группировки обвиняют его в предательстве за связь с израильскими военными. «Нам все равно, откуда приходит помощь, она нам нужна», — заключил он.

Израиль открыто признал, что оказывает гуманитарную помощь умеренным повстанцам в районе Голанских высот. Через больницы на севере страны и военно-полевой госпиталь на самой границе за последние четыре годы прошли 3 тысячи сирийских раненых, в большинстве своем мужчин призывного возраста, в чем автор этой статьи смог убедиться в госпитале Нагарии, недалеко от границы с Ливаном.

Согласно результатам расследования The Wall Street Journal, в июне этого года еврейское государство, помимо медикаментов, одежды и продуктов питания, передало повстанцам наличные средства для выплаты жалованья боевикам и покупки оружия и боеприпасов. Одним из получателей этой помощи был повстанческий отряд «Голанских рыцарей», состоящий из 400 человек и действующий в провинции Кунейтра, который поддерживает оперативную связь с отрядами Сирийской свободной армии, получающие, в свою очередь, помощь от Турции и ряда западных стран.

В начале лета активизировались боевые действия на границе Голанских высот. Израильская армия отвечала воздушными и артиллерийскими атаками всякий раз, когда снаряды попадали на контролируемую ей территорию. Сирийские власти, в свою очередь, заявили, что удары с израильской стороны совпадают с продвижением джихадистов из бывшей «Джабхат аль-Нусры», которые имеют сильные позиции в регионе и противостоят правительственным войскам в борьбе за контроль над городом Кунейтра.

Наблюдатели ООН

Наблюдатели ООН на Голанских высотах (UNDOFOR), в обязанности которых входит мониторинг выполнения перемирия между Сирией и Израилем со времен войны Судного дня (1973 год), проинформировали Совет безопасности о значительном увеличении контактов между израильской армией и повстанческими силами в этом районе, как сообщает газета Haaretz.

Израильское вмешательство в сирийскую войну не всегда было таким скромным. Командующий ВВС Израиля, генерал Амир Эшел, подтвердил недавно, что Израиль в ходе конфликта совершил около сотни налетов на склады Хезболлы и ее колонны, транспортирующие вооружение.

В марте этого года, после одного из таких налетов, сирийские военные выпустили несколько ракет по боевым самолетам израильтян, что стало самым серьезным инцидентом между этими странами за последние шесть лет. Противоракетная система Arrow перехватила одну из ракет, летевшую по направлению к северным районам Иерусалима. Сирия и Израиль так никогда и не заключили мирного договора и с формальной точки зрения находятся в состоянии войны вот уже 70 лет.