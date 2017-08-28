Глава МИД Латвии: Во время «Запад-2017» возможны провокации, замаскированные под «случайность» 28.08.2017, 14:59

Эдгар Ринкевич

Фото: DELFI

Российские самолеты могут вторгнуться в воздушное пространство стран Балтии.

В ходе совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017» Латвии стоит быть готовой к возможным провокациям. Причем сначала они могут выглядеть как случайное происшествие, рассказал передаче «900 секунд» телеканала LNT министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает delfi.lv.

Зато потом эти «случайные происшествия» могут вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране, предупредил политик.

При этом Ринкевич уверен, что речь не пойдет о прямом военном нападении на страну, и прямой угрозы Латвии не несут. Во многом это обусловлено тем, что сейчас в Латвии размещен контингент НАТО. Но отдельные попытки «прощупать» систему обороны могут вестись — например, военные самолеты России могут «случайно» войти в воздушное пространство Латвии.

Ранее министерство обороны Латвии получило приглашение Беларуси для двух военных наблюдателей принять участие в предусмотренных в сентябре российско-белорусских учениях «Запад», рассказала агентству LЕТА представитель Министерства обороны Дайна Озолиня.

Приглашение получено на основании так называемого Венского документа — соглашения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое предусматривает меры по укреплению доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.