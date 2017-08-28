Министр-коммунист Карпенко решил упразднить гимназии 29 28.08.2017, 15:08

8,778

Игорь Карпенко

Гимназии сделают обычными школами, углубленные знания получат только ученики 10-11 классов.

Повышенный уровень знаний в гимназиях будет даваться в десятом и одиннадцатом классах, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр образования страны Игорь Карпенко, сообщает nn.by.

Тема гимназий поднималась на республиканском педагогическом совете в минувший четверг: министр образования призвал пересмотреть их работу, это указывалось в перечне его предложений по реформированию системы образования, которую одобрил Лукашенко.

Как рассказал Карпенко в эфире телеканала, в гимназиях в перспективе будут преподавать по общим стандартам в рамках начального и базового уровней.

«А гимназический, повышенный уровень должен быть на третьей ступени общего среднего образования — 10—11 класс», — заключил министр.

По мнению Карпенко, вступительные экзамены в 5-й класс — лишний стресс для ребенка, а в столь юном возрасте поступление в гимназию — скорее «амбиции родителей», а не его желание. Также Карпенко заявил о том, что общеобразовательные школы «имеют такое же право на одаренных учеников».