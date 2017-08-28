Прозрачные намеки Путину 1 28.08.2017, 15:14

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Пьетро Паролин

Фото: AFP

За осторожными формулировками посланника Ватикана кроется неприятие Папой римским ряда действий Кремля.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Даниэля Деклерса (Daniel Decklers), в котором он подводит итоги визита в Россию государственного секретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина:

"Среди множества приправленных вежливостью гладких фраз, которыми изобиловали переговоры госсекретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина, с государственным и церковным руководством России, обращают на себя внимание два высказывания. Прежде всего, это требование к Москве второго человека в ватиканской иерархии соблюдать нормы международного права. По сути, оно является свидетельством неприятия (Ватиканом. - Ред.) аннексии Крыма и "гибридной войны", которую Путин ведет на востоке Украины против киевских властей", - пишет комментатор FAZ Даниэль Деклерс (перевод – Deutsche Welle).

"Другой фразой, сказанной на витиеватом дипломатическом языке и обращающей на себя внимание, является призыв к российским властям предотвратить сползание Венесуэлы к военной диктатуре. Ведь Москва тесно связана с режимом венесуэльского президента Мадуро. Действительно, Россия является после Китая вторым крупнейшим кредитором Венесуэлы. И без миллиардов, которые закачивает нефтяной концерн "Роснефть" в эту южноамериканскую страну, дни президентства Мадуро были ли бы уже давно сочтены. Это положение вещей едва ли незнакомо Герхарду Шрeдеру (который намерен войти в состав совета директоров "Роснефти". - Ред.). И все же это, похоже, не мешает ему еще больше сближаться с Москвой", - пишет в своем комментарии газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.