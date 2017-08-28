Барановичский рабочий: Сейчас крупное приобретение – не техника, а пальто 12 28.08.2017, 15:37

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Белорусы вынуждены экономить на самом необходимом.

Мастер по ремонту обуви рассказал intex-press.by, от чего зависит его зарплата, почему кофе и сладости он не покупает в Барановичах, на чем старается не экономить и от какого бюджетного отдыха ему пришлось в этом году отказаться:

- Лет 10 назад я уволился с обувной фабрики и устроился в частную мастерскую по ремонту обуви. В то время подобных мастерских в Барановичах открывалось очень много. Но, несмотря на достаточно большую конкуренцию, клиентов у нас хватало. Сейчас не вспомню, сколько я тогда зарабатывал, но могу сказать точно: перед зарплатой наша семья без копейки никогда не сидела. Мало того, ежемесячно мы могли откладывать как минимум 200 долларов, которые тратили на отдых или покупку новой мебели.

То, что люди обеднели, видно по обуви

Мой заработок напрямую зависит от количества клиентов. Зимой их больше, и я могу заработать 450–500 рублей в месяц, а вот летом в среднем получаю 350 рублей. По обуви видно, что люди сегодня обеднели. Раньше в мастерскую приносили не только старую обувь, которой хотели продлить жизнь, но и совершенно новые, качественные кожаные туфли и сапоги, чтобы изначально обезопасить их от раннего износа. Ставили профилактику, меняли пластмассовые набойки на более износостойкие, прошивали обувь. Теперь многие горожане покупают дешевую, «одноразовую» обувь и носят ее, пока она не начнет разваливаться в буквальном смысле слова. Люди вынуждены экономить. Недавно пришла женщина пришить ремешок в босоножках. Я предложил ей еще набойки сменить, так как они полностью износились, но она отказалась. Хотя стоит это всего 6 рублей, цены у нас уже два года не поднимались.

Кофе и сладости привозят знакомые

Свою зарплату я отдаю жене – у нас так заведено. Себе оставляю 60 рублей на топливо и запчасти для машины.

Продукты мы закупаем по выходным на неделю вперед. Обычно берем килограмм свинины, куриную разделку чередуем с рыбой. Раз в месяц закупаем на рынке 2 кг свежего сала, которое потом сами засаливаем, а в магазинах – крупы, макароны, масло. Если видим, что что-то продается со скидкой, обязательно кладем в корзину. Часто покупаем недорогой куриный фарш, из которого жарим котлеты или лепим пельмени – как говорится, недорого, но сердито.

Чай, кофе и сладости в Барановичах вообще не покупаем, заказываем знакомым, которые часто ездят за покупками в Польшу. Им же мы заказываем и бытовую химию. В Польше все это стоит раза в полтора, а то и в два дешевле.

Из моей зарплаты 50 рублей тратим на оплату коммунальных, интернета и домашнего телефона. На мобильниках проговариваем 30 рублей в месяц, половина этой суммы – из моего заработка.

Кредит сейчас не вытянули бы

Сейчас, к счастью, у нас нет никаких рассрочек и кредитов. Последний брали на покупку кухни и погасили больше трех лет назад. Доход у меня тогда был немного выше, и экономическая ситуация не такая аховая, как сейчас. Но все равно было туговато. А в настоящее время рассрочку или кредит точно не вытянули бы. Из последних крупных покупок были ноутбук и новые телефоны для нас с супругой и двух дочерей в конце 2014 года. Сейчас в нашей семье крупными приобретениями стали не техника, а пальто и обувь.

На обуви, кстати, стараемся не экономить. Так что поговорка «сапожник без сапог» – это не про нашу семью. Деньги на новую пару откладываем заранее, а за покупками идем обычно в конце сезона, когда можно рассчитывать на приличную скидку. Так, в феврале купили младшей дочке зимние ботинки из натуральной кожи всего за 36 рублей. И все равно эти ботинки для нас – крупная покупка.

Бывают и непредвиденные расходы, тогда экономим на продуктах. Покупаем меньше мяса, фруктов. Но как бы ни было тяжело, стараемся каждый месяц откладывать хотя бы рублей 30–50. Только благодаря этому мы собрали этим летом дочек в школу.

Развлечения – только для детей

Дети у нас уже довольно большие: старшей дочери 14 лет, младшей – 12, поэтому игрушек и походов по развлекательным центрам они от нас не требуют. Уже легче. Лишь на поход в кино даем им деньги – примерно рублей 10–15 в месяц.

Раньше летом мы всей семьей почти каждые выходные выбирались за город на шашлыки. Ездили или к себе в деревню, или к знакомым на дачу. Денег на это обычно уходило немного, зато положительных эмоций была масса. Но в нынешнем году и в этом довольно бюджетном варианте отдыха приходится себе отказывать.