закрыть
28 августа 2017, понедельник, 17:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ходорковский: У Путина есть пять способов вмешаться в выборы в Германии

  • 28.08.2017, 16:10
  • 1,960
Михаил Ходорковский
Фото: dpa

Российский политик рассказал о планах Кремля вмешаться в выборы в Бунденстаг.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский назвал пять способов, которые Москва может использовать для дестабилизации ситуации в Германии, где 24 сентября 2017 года пройдут выборы в Бундестаг. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag, пишет liga.net.

По словам Ходорковского, речь идет о дезинформации, коррупции, провокациях, убийстве и терроризме. 

"Как далеко Кремль захочет зайти в ФРГ, трудно оценить", - добавил Ходорковский. 

Почти каждый третий избиратель в Германии собирается проголосовать на парламентских выборах с помощью голосования по почте.


Мнение

Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз