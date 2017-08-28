Автокрановщику в Лиде заплатили 10 рублей за два месяца работы 9 28.08.2017, 16:33

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«Денежную работу» предложили в центре занятости.

В редакцию обратилась Данута Антощенкова из Лиды. Ее супругу, автокрановщику в лидском управлении специальных работ ОАО «Стройкомплекс», с 13 июня выплатили 10 рублей — а должны были 358 рублей 22 копейки, пишет tut.by.

56-летний Сергей раньше работал в Минске, но решил переехать на родину, в Лиду. Для того, чтобы трудоустроиться, мужчина обратился в местный центр занятости.

— В течение часа ему предоставили это рабочее место, — рассказывает жена. — Не зная ситуации, Сергей туда устроился в середине июня. Но зарплата — это же смех: за два месяца ему выплачено 10 рублей! Муж часто ездит в командировки, ему отдают деньги — за сутки 7 рублей. Так что в командировки я готовлю ему еду, плюс 20 рублей на какие-то расходы. Получается, тратим свои для того, чтобы муж трудился в этой организации.

Больше всего женщину возмущает то, что вакансия от такой организации появилась в центре занятости: если знали, что объемов работы не хватает для уже имеющихся сотрудников, почему искали новых?

— Лучше бы на общественные работы попал, хоть 20 рублей получал бы. Я понимаю, если бы задержка зарплаты получилась на одну, две недели, но когда ее вообще не платят… Такая работа — только для работы, чтобы тунеядцем не считали, — жалуется она.

В лидском УСР ОАО «Стройкомплекс» ответили, что проблема с задержкой зарплаты решается.

— В сентябре подписываются процентовки, получаем деньги, закрываем этот вопрос, — пообещали в организации.