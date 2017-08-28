Йенс Столтенберг: Европа зависит от НАТО 28.08.2017, 16:46

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Генеральный секретарь НАТО заявил, что ЕC не может проводить самостоятельную оборонную политику.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа зависит от НАТО. Об этом Столтенберг сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita, пишет rbc.ua.

"Мы хотим больше европейских сил, больше современных возможностей, больше расходов на оборону, меньше фрагментации. Мы должны избегать дублирования и, таким образом, создания европейской армии или европейской штаб-квартири. И риторики, что Европа справится без НАТО", - сказал он. Столтенберг также отметил, что НАТО является гарантом коллективной обороны, а Европа зависит от него.

"После Brexit две страны с высокими расходами на оборону будут страны, не входящие в ЕС, а именно - Соединенные Штаты и Соединенное Королевство... Так что невозможно справиться без помощи тех членов НАТО, которые не находятся в ЕС", - заявил он. Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что агрессивное поведение России подорвало доверие и безопасность в Европе.