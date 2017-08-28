Программистка из Минска: Люди, не надо всем идти в IT 23 28.08.2017, 16:51

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Почему IT-рынок в Беларуси «не резиновый».

Юлии 25 лет, и сегодня она в должности Android-разработчика уровня Senior работает в компании «СофтТеко». Несколько лет назад девушка участвовала в конкурсе красоты и заняла второе место. Тем не менее с конкурсами Юлия покончила — теперь она вся в работе. Мы расспросили девушку, что ее привлекло в, как многие считают, отнюдь не женскую профессию и почему не надо всем поголовно осваивать IT-отрасль, пишет onliner.by.

Юлия — самый что ни на есть настоящий, живой программист. Она пишет код для Android-приложений. Из последних крупных работ — сервис крупного поставщика услуг такси, пока ориентированный на американских пользователей. Это программа, которая позволяет пассажиру такси разделить стоимость поездки с незнакомыми попутчиками, которых автомобиль подберет на пути:

— Работать приходится с картами, без знания английского и математического склада ума — никуда.

Конечно же, любимым школьным предметом у Юлии была математика. Потом она поступила на факультет прикладной математики и информатики БГУ, где на первом же курсе и участвовала в конкурсе красоты. Говорит, что это помогло ей стать увереннее в себе.

Юлия уверена, что работу надо искать еще во время учебы. Сама девушка устроилась еще на третьем курсе и вот уже пять лет активно «кодит».

— Правда, что гендерного вопроса в IT-сфере нет?

— Абсолютно. Ни разу такого не наблюдала. Насколько знаю, по зарплате разницы между мужчинами и женщинами нет. Даже на этапе отбора работников специалист по рекрутингу не знает, чье задание он проверяет — мужчины или женщины. Это вообще не важно.

— Но часто девушки боятся идти в программисты. Почему?

— Эти страхи в голове, но в реальности они не оправданы. Если и есть какое-то неравенство по половому признаку, то только потому, что сами девушки боятся. Этот психологический барьер надо убирать, и задача компаний, как мне кажется, заключается в том, чтобы транслировать равенство.

Спрашиваем у Юлии, не задумывалась ли она о том, чтобы эмигрировать в другую страну — например, в США с ее Кремниевой долиной. Девушка, как и многие другие программисты, с которыми общались до нее, отмахивается. Мол, путешествовать — да, можно, а переезжать смысла нет.

— Вам не кажется, что в программисты у нас сейчас хотят пойти все?

— Многие знакомые и правда интересуются, сложно ли начать с нуля. Действительно, многие хотят перейти в IT, но ни один из моих знакомых так на это и не решился. Может, не хватает усидчивости или желания. Хотя на самом деле надо не так уж и много. Достаточно открыть онлайн-курсы, постоянно учиться и работать. Вполне можно самостоятельно научиться делать простые вещи для Android, хотя для решения сложных задач без наставника не обойтись.

Юлия, впрочем, уверена, что поголовно уходить в разработку не стоит.

— Айда все в программисты? Нет, я не считаю, что это правильно. Понятно, что люди стремятся туда, где лучше, в данном случае — туда, где зарплаты повыше. Что ж, наверное, когда-то и программистов станет слишком много, а хлеб выращивать будет некому. Тогда, надеюсь, вырастут зарплаты в отличных от IT отраслях.