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Задержан координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский

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  • 28.08.2017, 16:57
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Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Максима Винярского доставили в РУВД Фрунзенского района.

Сегодня в Минске был задержан координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, его доставили в РУВД Фрунзенского района. Об этом сообщает активистка Юлия Степанова на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что ранее был задержан лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017», а также освобождения всех политических заключенных в Беларуси.


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