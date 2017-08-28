Джефф Платт: Если позовут в сборную Беларуси, то я, конечно, приеду 28.08.2017, 17:02

Джефф Платт

Нападающий московского ЦСКА готов продолжать выступления в составе сборной Беларуси.

Нападающий ЦСКА Джефф Платт объяснил, почему перезаключил контракт с московским клубом на канадский паспорт и отметил, что готов продолжать выступления в составе сборной Беларуси.

- В мае вы попросили клуб перезаключить ваш контракт на канадский паспорт. С чем это связано?

- На самом деле, это пришлось сделать для того, чтобы моей жене было легче получить визу и находиться вместе со мной. В противном случае возникало много трудностей.

- Выходит, фанаты могут надеяться увидеть вас в сборной Беларуси?

- Если позовут, то, конечно, приеду, — цитирует Платта "Матч ТВ".