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Джефф Платт: Если позовут в сборную Беларуси, то я, конечно, приеду

  • 28.08.2017, 17:02
Джефф Платт

Нападающий московского ЦСКА готов продолжать выступления в составе сборной Беларуси.

Нападающий ЦСКА Джефф Платт объяснил, почему перезаключил контракт с московским клубом на канадский паспорт и отметил, что готов продолжать выступления в составе сборной Беларуси.

- В мае вы попросили клуб перезаключить ваш контракт на канадский паспорт. С чем это связано?

- На самом деле, это пришлось сделать для того, чтобы моей жене было легче получить визу и находиться вместе со мной. В противном случае возникало много трудностей.

- Выходит, фанаты могут надеяться увидеть вас в сборной Беларуси?

- Если позовут, то, конечно, приеду, — цитирует Платта "Матч ТВ".


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