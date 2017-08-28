«Вспомнила детство, когда мама стояла в очередях за чем-то дефицитным» 3 28.08.2017, 17:17

1,426

Как минчанка пыталась купить абонемент в бассейн.

Эта проблема существует в Минске не один год: купить детский абонемент в бассейн — порой невыполнимая миссия, ведь желающих тысячи, а бассейн рядом с домом один. Количество ФОКов и локальных бассейнов постепенно растет, а очереди все образовываются. Минчанка Лина на выходных испытала это на себе, пытаясь заполучить билетик на оздоровление в БГУФКе для ребенка. Пришла, увидела, возмутилась, но простояла с утра до часу дня. О своем возмущении она рассказала оnliner.by.

— Лет пять-шесть назад в конце каждого месяца моя коллега отпрашивалась с работы пораньше, чтобы успеть, пока не разобрали все абонементы в бассейн. Я считала похвальным ее стремление к здоровому образу жизни, но меня смущали условия их приобретения: коллега была вынуждена в определенный вечер стоять в очереди больше часа и нервничать, хватит ли абонементов на подходящие ей сеансы. Это ведь не бесплатный прием у врача и даже не «черная пятница» в универмаге. Абонемент, за которым стояли, словно при Союзе, обходился почти в десятую часть ее зарплаты.

О приключениях своей коллеги я вспомнила сегодня, когда пришла за абонементом в бассейн для своего ребенка. Объявление на дверях и на сайте бассейна БГУФКа предлагало приобрести абонементы в субботу с одиннадцати утра. Но в 10:30 конец нашей очереди был уже на улице. Не знаю, во сколько началась продажа абонементов, поскольку холл бассейна был беспросветно заполнен ожидающими, которые догадались прийти раньше нас. Мы по-прежнему стояли в очереди на улице (мне даже отчего-то стало стыдно: возникли неприятные ассоциации из детства, когда мама стояла со мной в таких очередях за чем-то дефицитным).

Спустя полчаса, когда удалось пройти внутрь здания, мы не посчитали это везением, потому что холл гудел от ругани типа «вас здесь не стояло», «я стояла вон за тем», «а я стою так долго, что этот комплекс вообще вокруг меня построили». Нет, ну я еще понимаю, если бы это было какое-нибудь супервыгодное или супердефицитное предложение. Но в Минске больше десятка нормальных 50-метровых бассейнов, а сколько еще бассейнов поменьше! И стоимость в БГУФКе хоть и одна из самых низких в городе, но не копеечная — в зависимости от групп это плюс-минус 50 рублей в месяц, то есть 5—7 рублей за сеанс. А детские группы и вовсе «сдуваются», едва наступает сезон простуд. Уже через пару месяцев не будет проблем записать ребенка на любое предложенное время.

После полудня появились мысли бросить эту затею: слишком уж агрессивной стала борьба толпы за абонементы. Но мы решили ждать, раз уж заняли такое хорошее место в очереди (нам, наверное, завидовала та вереница потенциальных пловцов, что еще оставалась на улице). Наша очередь записываться в бассейн подошла только к часу дня. Но к этому времени ожидать стало легче: толпа уже перегрызлась, люди устали и просто обреченно стояли. А может, вспомнили, что впереди выходные и что портить настроение себе, а потом, соответственно, и домочадцам — это плохо.

Почему вообще образовалась эта ностальгическая очередь, если по запросу на карте Минска выдается несколько десятков бассейнов, а кризис обуславливает жуткое падение покупательной способности и интереса к спорту? Врет ли карта — и доступных бассейнов на самом деле можно пересчитать по пальцам?

Карта действительно выдает десятки различных бассейнов по всему Минску, однако их, очевидно, до сих пор не хватает, особенно сегодня, когда тема ЗОЖа на пике популярности.