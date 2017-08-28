В Жодино родителям на завод в 7:30, а детям в школу — только через час 1 28.08.2017, 17:39

Минобразования совершенно не учитывает «специфику регионов».

За три дня до начала занятий в школе Минобразования уверяет, что школы сами решают, во сколько начинать работу. Можно начинать даже в 8 утра, передает Еврорадио.

"Учебные занятия должны начинаться не ранее 8:00. Оптимальное время начала занятий — 9.00. Вторая смена должна начинаться не позднее 14:00. Расписание учебных занятий утверждают в школе. В августе школы работают с родителями. Администрации нужно проанализировать специфику района, предусмотреть время начала занятий. Тем более, в 8 утра школа будет открыта", — отвечает на вопрос Еврорадио заместитель начальника управления образования Минобразования Ирина Коржова.

Обсуждение переноса занятий началось после майского выступления Александра Лукашенко. Тогда правитель прямо сказал, что его младший сын Николай "засыпает на первом уроке". Ведь занятия начинаются очень рано, в 8 часов.

Теперь вопрос начала занятий родители все чаще поднимают на интернет-форумах: "Как отправить ребенка в школу в 9 часов, когда на работу в 8 и раньше?".

Действительно ли школы учли "специфику региона".

Жлобин, Металлургический завод — градообразующее предприятие, работу начинает в 7:30, но большинство приходит в 8:00.

"Да у нас и раньше родители отпрашивались, чтобы прийти в 8 утра, и отработать после в обед это время", — говорят на предприятии. Во сколько будут начинаться занятия у детей, здесь еще не знают. Может, школы учли пожелания?

"Занятия будут начинаться в 8:30, чтобы наши дети выспались. Глава государства еще в мае об этом говорил. И по санитарным нормам занятия надо начинать в 9 часов. Может, у нас что-то изменится, и мы тоже в 9 утра будем начинать. Мы решали в 8:30 или 9 утра начинать, раньше нам никто не предлагал", — рассказывают Еврорадио в жлобинской школе №3. То же самое говорят и в других.

О том, что школы сами решают, во сколько начинать, здесь не знают!

Жодино. Самое крупное предприятие города — БелАЗ начинает работать в 7:30. Смотрим, что со школами.

"У нас занятия начинаются в 8:30. У нас нет подвоза детей, мы учитывали расписание городского транспорта и перегруженность школ, потому что работаем в две смены", — отвечают в управлении образования Жодинского райисполкома.

- А почему не в 8 утра, у вас же завод крупный в это время работать начинает?

- Не задавайте провокационных вопросов, не в 8 утра, просто потому, что не в 8 утра.

Понятно. Ранее Минобразования рекомендовало начало занятий в 9 утра для школ, работающих в 2 смены и в 8:30 для школ, работающих в 1 смену. Выходит, рекомендацию восприняли, как приказ. Или это была не рекомендация?

"Все решается на местах, согласно специфике района", — уточняют еще раз в Минобразования.

В прошлом году треть школ начинала занятия с 9 часов, одна треть — с 8:30, все другие — в 8 часов утра.