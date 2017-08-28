«Молодежь готова стать на защиту страны» 28.08.2017, 17:42

Количество добровольцев, желающих служить в армии Литвы, систематически увеличивается.

О том, почему молодые люди охотно идут служить в вооруженных силах Литвы и почему ошиблись многие эксперты, которые считали, что молодежь не будет защищать страну, Сharter97.org рассказал литовский политический обозреватель Ян Яцек Комар.

- О чем, по вашему мнению, свидетельствует рост количества добровольцев желающих служить в армии?

- Осенью этого года литовская армия планирует призвать 3,5 тыс. призывников, но уже сейчас известно, что почти 2,5 тыс. молодых людей добровольно сообщило о желании пройти службу в вооруженных силах. Любопытный факт, но многих добровольцев даже не было в списках призывников. Министерство обороны Литвы придерживается мнения, что если молодежь также охотно будет заявлять о желании служить в армии, то призывать осенью служить не придется. Снова после возвращения вооруженных сил к обязательному призыву среди призывников доминируют добровольцы. Это очень любопытное явление, которое стало немалым сюрпризом для политиков, тем более что у возвращения к обязательному призыву в армию было множество противников.

Несогласные с прохождением обязательной службы в армии очень активно действовали в социальных сетях, в которых литовская молодежь проводит свое свободное время. Оказалось, что для молодых людей защита собственной страны от агрессора является важной ценностью. Хотелось бы указать на факт, что среди добровольцев хватает и литовцев, россиян, белорусов и местных поляков.

- Значит ли это, что мы фактически наблюдаем восстановление престижа военной службы в среде молодых людей?

- Пока что говорить о том, что служба в армии снова стала популярной, сложно. Нет никаких исследований (или по крайней меря я с такими незнаком), когда она была престижной и когда перестала ею быть. Тем не менее, факт, что ранее, когда служба в армии была обязательной для всех молодых мужчин, в прессе время от времени появлялись статьи и интервью с людьми, недовольными условиями службы. Кто-то жаловался на дедовщину, кто-то на плохое качество медицины в армии, даже теперь средства массовой информации охотно пишут о проблемах вооруженных сил.

Очевидно, что большинство молодых мужчин такие статьи считает страшилками или погоней за дешевыми сенсациями. Тем более, что благодаря прохождению службы в армии можно получить определенные привилегии – после ее окончания легче поступить в университет, получить работу в государственных учреждениях и т. д.

- Прежде чем в 2015 году правительство приняло решение вернуться к обязательной военной службе многие эксперты утверждали, что желающих служить в армии не найдется. Почему они ошибались?

- Скорее всего, эксперты ошибались, потому что они же сами и выдумали своих собственных призывников, основываясь на картинке, нарисованной средствами массовой информации. Аналитики, эксперты разных мастей и сортов начитались и насмотрелись в СМИ соответствующих материалов, в которых утверждалось, что молодой литовец охотнее эмигрирует, чем будет защищать родную страну с оружием в руках. Оказалось, что даже эмигранты или их дети желают служить в армии и даже на время службы возвращаются в Литву, а все это потому, что люди стремятся быть подготовленными на случай войны. Те, кто проходят службу в армии, вернутся домой, чтобы защищать родину, своих дедов и родителей. Некоторые эксперты же до сих пор считают, что у молодежи в голове только пиво, “трава” и дискотеки.

- Какой будет эффект растущего количества подготовленных к военной службе людей в Литве? Как это повлияет на военный потенциал страны?

- Мне кажется, что в этом конкретном случае самым лучшим примером может послужить Латвия, в которой не существует обязательного призыва в армию, а только профессиональная армия и добровольческие силы территориальной обороны. В результате количество активного резерва военнослужащих довольно быстро сокращается.

В случае вооруженного конфликта небольшая профессиональная армия и добровольцы окажутся не в состоянии защитить страну, потребуется всеобщая мобилизация. А кто встанет рядом с профессиональными солдатами, когда будет не хватать людей, умеющих пользоваться оружием, как не прошедшие ранее обучение мужчины и женщины из активного резерва? Конечно, они не станут пилотами или танкистами, но тем не менее смогут выполнять множество других функций. Без активного резерва еще ни одна страна не смогла взять верх в войне.