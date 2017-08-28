Чем Минск удивил украинца
- 28.08.2017, 17:49
Гость из Украины поделился впечатлениями от белорусской столицы.
Украинец посетил Минск и рассказал о своих впечатлениях в коротком видео.
- Минск выглядит, как провинциальный город. Людей не очень много, как у нас в Жмеринке (город в Винницкой области Украины, - прим. Charter97.org), - делится своими впечатлениями украинец, рассматривая Площадь Независимости.
В метро гость из Украины обратил внимание на большое количество милиции.
- А еще в Минске очень много «мусоров», - обратился он к милицейской компании, которая ехала с ними в одном вагоне. - В метро на каждом шагу, - отметил он.
По мнению украинского туриста, Минск напоминает «совковый» населенный пункт.
Далее украинский турист отправился на тусовочную улицу Зыбицкую. Подробнее смотрите в коротком видео: