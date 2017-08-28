закрыть
28 августа 2017, понедельник, 17:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Чем Минск удивил украинца

  • 28.08.2017, 17:49

Гость из Украины поделился впечатлениями от белорусской столицы.

Украинец посетил Минск и рассказал о своих впечатлениях в коротком видео.

- Минск выглядит, как провинциальный город. Людей не очень много, как у нас в Жмеринке (город в Винницкой области Украины, - прим. Charter97.org), - делится своими впечатлениями украинец, рассматривая Площадь Независимости.

В метро гость из Украины обратил внимание на большое количество милиции.

- А еще в Минске очень много «мусоров», - обратился он к милицейской компании, которая ехала с ними в одном вагоне. - В метро на каждом шагу, - отметил он.

По мнению украинского туриста, Минск напоминает «совковый» населенный пункт.

Далее украинский турист отправился на тусовочную улицу Зыбицкую. Подробнее смотрите в коротком видео:


Мнение

Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз