Чем Минск удивил украинца 28.08.2017, 17:49

Гость из Украины поделился впечатлениями от белорусской столицы.

Украинец посетил Минск и рассказал о своих впечатлениях в коротком видео.

- Минск выглядит, как провинциальный город. Людей не очень много, как у нас в Жмеринке (город в Винницкой области Украины, - прим. Charter97.org), - делится своими впечатлениями украинец, рассматривая Площадь Независимости.

В метро гость из Украины обратил внимание на большое количество милиции.

- А еще в Минске очень много «мусоров», - обратился он к милицейской компании, которая ехала с ними в одном вагоне. - В метро на каждом шагу, - отметил он.

По мнению украинского туриста, Минск напоминает «совковый» населенный пункт.

Далее украинский турист отправился на тусовочную улицу Зыбицкую. Подробнее смотрите в коротком видео: