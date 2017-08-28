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Андрей Шевченко: Милевский в сборной? Пускай играет – потом посмотрим

  • 28.08.2017, 17:54
Андрей Шевченко
Фото: Orhan Akkanat/Anadolu Agency/Getty Images

Главный тренер сборной Украины рассказал о перспективах форварда брестского «Динамо».

Андрей Шевченко, который занимает пост главного тренера сборной Украины по футболу, рассказал о кадровых проблемах в стане национальной сборной:

«На позиции форварда у нас практически нет конкуренции. Я разговаривал с Селезневым и сказал, что ему нужно решить свою проблему с клубом. Я не знаю, переходит он или остается. Мне нужно, чтобы он играл, а он не выходил на поле пока что. Поэтому его нет в списках, пишет «Трибуна».

У нас есть Беседин и Кравец, которых мы вызвали, но они не играют в «Динамо» стабильно. Они вышли, сыграли одну игру, каждый из них забил мяч. На фоне всех, кто играет в чемпионате Украины, мы отдали предпочтение им.

Милевский в сборной? У нас есть определенный состав игроков, которые сыграны и подключались к процессам тренировок. Я желаю Артему удачи, пускай он играет и прогрессирует, а потом будем смотреть», – сказал Шевченко.


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