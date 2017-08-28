Могилевские активисты проведут акцию солидарности с профсоюзом РЭП 1 28.08.2017, 18:23

Могилевчане выйдут на улицы города с листовками.

На собрании Могилевской молодежной сети, кроме выборов председателя, говорили о проблемах и потребностях людей в регионе и о работе в условиях преследования независимых профсоюзов Беларуси, пишет praca-by.info.

24 августа в Могилеве прошло собрание молодежной сети независимого профсоюза РЭП, куда приехали ее сопредседатели Анна Дусь и Денис Худовец.

Молодежная сеть РЭПа в Могилеве, как и практически все подразделения независимого профсоюза в последнее время, представлена самыми разными людьми: это и гражданские активисты, которые давно участвуют в общественных проектах; и те, кого привели в РЭП проблемы с работодателем; и люди, которые присоединились к профсоюзу во время противостояния Декрету № 3.

Первым вопросом собрания был выбор председателя молодежной сети Могилева. В результате голосования были выбраны два председателя: Александр Хамратов и Евгений Бобков.

На собрании обсуждали актуальный вопрос о деятельности профсоюза во время фактических репрессий и о солидарности с лидерами РЭПа, против которых заведено уголовное дело: с Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Могилевские активисты выразили готовность выйти на улицы города с листовками, чтобы рассказать людям о так называемом «Деле профсоюзов» и о том, что стоит за преследованием независимого прфосоюзного движения.

Денис Худовец рассказал, что настроение в молодежной сети Могилева, несмотря на нелегкий период в организации, не подавленное:

– Наоборот, ребята хотят провести акцию солидарности. Все согласились, что нужно работать и развиваться, работа не заканчивается. Нужно двигаться дальше.

На фото: Денис Худовец

На собрании говорили о проектах, которые можно реализовать силами молодежной сети Могилева. Денис Худовец перечислил основные предложения, которые звучали на встрече:

– Активисты Могилева планируют акции для детей-инвалидов и сирот из интерната; кроме этого, для всех детей устроить разные дворовые мероприятия или организовать строительство безопасных игровых площадок. Александр Хамратов, новый председатель молодежной сети, предложил провести правовую школу: он сам юрист, и не раз представлял в суде интересы членов профсоюза РЭП.

На фото: Александр Хамратов

То, что правовая школа очень нужна, подтвердила и Анна Дусь:

– Когда обсуждали региональные проекты, много говорили об образовательных инициативах. Все согласились, что им не хватает знаний в области трудового права. И не первый раз поднялась тема правовой школы. По всем регионам видно, что людям очень не хватает правовых знаний.

На фото: Анна Дусь

Анна Дусь назвала и проблемы, которые обсуждали на встрече:

– Среди проблем молодежь назвала то, что о профсоюзе знает мало людей. Большинство не понимает, что это за организация и чем она занимается. И хорошей обратной связью для нас как для координаторов молодежной сети стало то, что участники попросили наладить коммуникацию с профсоюзной молодежью из других регионов.