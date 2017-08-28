закрыть
28 августа 2017, понедельник, 20:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Илон Маск примерил новый скафандр SpaceX

  • 28.08.2017, 18:27
  • 2,068
Илон Маск

Глава SpaceX похвастал новым космическим скафандром, который разработала его компания.

Фотография Илона Маска, примерившего новинку на себя, была опубликована в его Instagram, передает blog.rabota.ua.

По словам Маска, изображенный на фото скафандр — не просто макет, а действующая модель, которая прошла испытания в вакууме под двойным давлением. Глава SpaceX пообещал предоставить больше подробностей в ближайшем будущем.

Из записи также следует, что Маск слегка разочарован внешним видом скафандра. Он написал, что очень сложно сочетать эстетику с функциональностью, и куда проще добиться совершенства в каждом из этих пунктов по отдельности.


Мнение

Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
Какими будут перемены в Беларуси?
Какими будут перемены в Беларуси? Евгений Афнагель
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз