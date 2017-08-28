Илон Маск примерил новый скафандр SpaceX
- 28.08.2017, 18:27
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Глава SpaceX похвастал новым космическим скафандром, который разработала его компания.
Фотография Илона Маска, примерившего новинку на себя, была опубликована в его Instagram, передает blog.rabota.ua.
По словам Маска, изображенный на фото скафандр — не просто макет, а действующая модель, которая прошла испытания в вакууме под двойным давлением. Глава SpaceX пообещал предоставить больше подробностей в ближайшем будущем.
Из записи также следует, что Маск слегка разочарован внешним видом скафандра. Он написал, что очень сложно сочетать эстетику с функциональностью, и куда проще добиться совершенства в каждом из этих пунктов по отдельности.