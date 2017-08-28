Нефть Brent стремительно дешевеет 1 28.08.2017, 19:01

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Энергетические рынки будут ощущать на себе последствия урагана «Харви» еще на протяжении нескольких недель.

Цены на нефть значительно снижаются на вечерних торгах понедельника: в фокусе внимания инвесторов – последствия урагана «Харви», обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива, передает Reuters.

К 18.30 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,18 процента до $51,73 за баррель.

В результате урагана добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась почти на 22 процента, что эквивалентно 379.000 баррелей в сутки, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Основной удар при этом пришёлся на нефтеперерабатывающие мощности Техаса и Луизианы, которые составляют 5,6 миллиона баррелей в сутки и 3,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Ряд компаний приостановили работу своих НПЗ: в целом, как показывают расчёты, речь идет о более чем 2 миллионах баррелей в сутки.

Ранее поддержку североморской смеси Brent оказали сообщения об объявлении форс-мажора на поставки нефти сразу с нескольких месторождений в Ливии из-за блокады нефтепроводов. Против американского бенчмарка сыграли опасения насчёт снижения спроса на нефть из США в связи с приостановкой работы НПЗ.

Несмотря на то что точный размер ущерба от урагана пока неясен, некоторые аналитики считают, что энергетические рынки будут ощущать на себе его последствия еще на протяжении нескольких недель.