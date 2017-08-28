Как одеваются школьники в разных странах 6 28.08.2017, 18:45

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Школьная форма в каждой стране отличается по своему цвету и фасону.

Школьная форма всегда отличалась от повседневной одежды ребенка. Одинаковая цветовая гамма и фасон одежды неким образом дисциплинирует школьников, поэтому в большинстве стран есть своя особенная школьная форма.

Правда, в разных школах одного и того же государства форма для учеников может быть совершенно не похожей на другую. Все зависит от того, какие правила относительно внешнего вида учащихся ввела школьная администрация

Sobkor.net подготовил подборку фотографий со школьниками из разных уголков мира, которые облачены в специальную форму:

Малайзия

Новая Зеландия

Украина

Индия

Англия

Ямайка

Бали

Великобритания

Индонезия

Колумбия

Куба

ЮАР

Кения

Китай

Нигерия

Шри-Ланка

Танзания

Вьетнам

Гамбия

Япония

Непал

Пакистан