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На трассе под Белыничами авто сбило медведя

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  • 28.08.2017, 18:47
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Это первый случай столкновения автомобиля и медведя за последние несколько лет.

В Белыничском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил медведя. Водитель с места ДТП скрылся. Об этом БелТА сообщил начальник ОГАИ Белыничского РОВД Максим Кундалев.

Сбитого насмерть взрослого медведя обнаружил около 4 утра на трассе Минск-Могилев на границе Березинского и Белыничского района дежурный экипаж ГАИ. Окровавленная туша животного лежала на проезжей части.

Скорее всего, косолапый попал на трассу, огороженную с двух сторон специальной сеткой, в районе путепровода, где имеется проход, а несшийся на большой скорости водитель авто не успел своевременно среагировать и сбил животное.

«Это первый случай столкновения автомобиля и косолапого за последние несколько лет, - рассказал Максим Кундалев. - ГАИ сейчас разыскивает водителя, сбившего медведя».


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