Поэт-правдоруб: Народ, обрати внимание на систему образования

Поэт-правдоруб: Народ, обрати внимание на систему образования1
- 28.08.2017, 19:15
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Павел Спирин написал новое стихотворение.
Павел Спирин посвятил свое новое стихотворение Министерству образования Беларуси, которое, по его словам, «умудрилось пробить дно».
Стихотворение Павел прислал в редакцию Сharter97.org.
«Посвящается министерству образования, которое работает настолько «продуктивно», что иметь ВУЗовский диплом специалиста-бюджетника может каждый, если на ЦТ наберет 5 баллов из 100 возможных.
Зато все в БРСМ, все молчаливо едут убирать картоху. Интеллект не важен, важно любить правителя. И они опять решили что-то «реформировать», всем, правда, известно, что выходит из их стараний», - написал Павел Спирин в описании к видео.
Министр образования наш,
Когда входил подпивший в раж,
За своей речью не следил
И об успехах говорил.
Что в ведомстве его порядок,
Что пионерские отряды:
БРСМ, «Беля Русь» -
Отгонят от народца грусть.
Мол, всем дадим образование,
А детям также воспитание.
И даже неуч в Беларуси
диплом сможет иметь без знаний.
Продолжение стихотворение смотрите в видео:
Напомним, что правдоруб Павел Спирин в свое время пошел работать в ЖЭС, чтобы вскрыть недостатки системы изнутри. В 2014 году он был осужден на 15 суток за нашумевшую тогда повесть о минском «мэре» Николае Ладутько. В 2016 году павел Спирин издал сборник «Сказки Хрустального сосуда».