Поэт-правдоруб: Народ, обрати внимание на систему образования 1 28.08.2017, 19:15

2,858

Павел Спирин написал новое стихотворение.

Павел Спирин посвятил свое новое стихотворение Министерству образования Беларуси, которое, по его словам, «умудрилось пробить дно».

Стихотворение Павел прислал в редакцию Сharter97.org.

«Посвящается министерству образования, которое работает настолько «продуктивно», что иметь ВУЗовский диплом специалиста-бюджетника может каждый, если на ЦТ наберет 5 баллов из 100 возможных.

Зато все в БРСМ, все молчаливо едут убирать картоху. Интеллект не важен, важно любить правителя. И они опять решили что-то «реформировать», всем, правда, известно, что выходит из их стараний», - написал Павел Спирин в описании к видео.

Министр образования наш,

Когда входил подпивший в раж,

За своей речью не следил

И об успехах говорил.

Что в ведомстве его порядок,

Что пионерские отряды:

БРСМ, «Беля Русь» -

Отгонят от народца грусть.

Мол, всем дадим образование,

А детям также воспитание.

И даже неуч в Беларуси

диплом сможет иметь без знаний.

Продолжение стихотворение смотрите в видео:

Напомним, что правдоруб Павел Спирин в свое время пошел работать в ЖЭС, чтобы вскрыть недостатки системы изнутри. В 2014 году он был осужден на 15 суток за нашумевшую тогда повесть о минском «мэре» Николае Ладутько. В 2016 году павел Спирин издал сборник «Сказки Хрустального сосуда».