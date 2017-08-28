Посол США в РФ: Наши спецслужбы имеют убедительные доказательства того, кто сбил MH17 1 28.08.2017, 19:19

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ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Спецслужбы США показали сенаторам доказательства вины пророссийских сепаратистов в уничтожении малайзийского самолета.

США не раскрывают имеющиеся доказательства того, что малазийский Boeing в июле 2014 года был сбит на Донбассе с подконтрольной сепаратистам территории, чтобы сохранить в тайне свои источники информации. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил посол США в РФ Джон Теффт.

"Есть источники и методы, о которых они не будут рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать", – рассказал он.

Теффт добавил, что спецслужбы представили все доказательства в Сенате и Палате представителей, которых они убедили.

"Доказательства были представлены представителям народа США как в Сенате, так и в Палате, и практически единогласно проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю от коллег, что доказательства убедительны", – подчеркнул посол.

Он отметил, что расследование голландской комиссии подтвердило, что авиалайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который предоставила сепаратистам Россия.

"Мне кажется, голландские власти и их расследование весьма четко дали об этом понять. Есть видео,.. где видно, что как раз именно российская установка пересекала территорию и потом уезжала назад, и при этом одна из ракет уже отсутствовала", – напомнил Теффт.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.

28 сентября в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. При этом комиссия заявила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.