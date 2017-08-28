За кого выходят замуж белорусские спортсменки 1 28.08.2017, 19:33

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Среди их избранников есть два олимпийских чемпиона, а также менеджер и предприниматель.

Союзы биатлонистов, баскетболистов и футболистов, а также смешанные варианты с участием Ксении Санкович, Екатерины Вандарьевой, Анны Глазковой и Валерии Курильской. Вдогонку свадьбе Александры Герасимени tut.by вспоминает, как давно и за кого выходили замуж белорусские топ-спортсменки. Среди их избранников есть два олимпийских чемпиона, а также менеджер и предприниматель.

Гимнастка Анна Глазкова, серебряная медалистка Игр в Сиднее, в 2014 году вышла замуж за российского футбольного тренера Олега Василенко. Свадьба прошла в чешском замке Троя.

Избранником еще одной гимнастки Ксении Санкович, двукратной олимпийской медалистки, стал спортивный менеджер Илья Попов. Пара заключила брачный союз в 2016 году и в тот же год отпраздновала пополнение в семье. У них родилась дочь Алиса.

Прошлым летом биатлонистка Анастасия Дуборезова вышла замуж за финна Йоуни Киннунена. Он работает тренером нацкоманды по биатлону своей страны. Для свадьбы пара выбрала национальные костюмы Беларуси и Финляндии. В августе нынешнего года Анастасия родила первенца.

Летом 2014 года баскетболистка Анастасия Веремеенко вышла замуж за баскетболиста Дмитрия Полещука, а уже осенью у пары родилась дочь Сашенька.

Супругом гимнастки Светланы Рудаловой стал олимпийский чемпион по лыжной акробатике Алексей Гришин. Свадьба состоялась в 2011 году. Пара воспитывает двух дочерей — Софи и Ариану.

Гимнастка Валерия Курильская стала женой хоккеиста Андрея Стася летом 2011 года. Сначала ребята расписались в минском загсе, а затем отпраздновали это событие на островах, где прошел медовый месяц. Спустя полтора года в этой семье родились мальчишки-близнецы.

В декабре 2015 года футболистка Александра Сокол вышла замуж за футболиста Максима Витуса, с которым познакомилась в соцсети.

Мастер единоборств Екатерина Вандарьева выбрала в супруги предпринимателя Андрея Казака, о чем сообщили СМИ в начале 2017 года. В августе Екатерина родила мальчика, которого назвали Тимуром.

Летом 2016 года трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева стала женой восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону Уле-Эйнара Бьорндалена. 1 октября того же года Дарья родила дочь Ксению.

Пловчиха Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр, до последнего держала в секрете скорую свадьбу с пловцом Евгением Цуркиным, которая состоялась 18 августа в парке-музее интерактивной истории «Сула». Пока это главная свадьба в белорусском спорте в 2017 году.