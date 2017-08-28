Леонид Злотников: Луканомика оказалась зажата в ловушке 2 28.08.2017, 19:43

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Леонид Злотников

Экономист рассказал, почему Беларусь не спасут восточные друзья Лукашенко.

В понедельник 28 августа правитель Беларуси встретился с очередным зарубежным гостем – министром иностранных дел Египта Самехом Хассаном Шукри. Участники встречи договорились развивать экономические отношения между двумя странами.

Эта встреча напомнила о грандиозных планах власти нарастить экспорт в страны «дальней дуги». Белорусские делегации уже не раз ездили на поклон к арабским шейхам, встречались с высшими чинами многих экзотических стран, но воз и ныне там.

Экономист Леонид Злотников в экспресс-комментарии «Салідарнасці» красноречиво объясняет – почему.

– Мешает только одно – наша экономика не может производить дешево, – отмечает эксперт. – Дело в том, что у нас очень большие затраты почти на все. Я это называю ловушкой среднего уровня дохода. Высокую зарплату загоняют, а производительность в экономике не растет. Это происходило в 2012-2014 годах и происходит сейчас. А зарплата ведь входит в себестоимость продукции, которую надо продать.

Экономист напоминает, что многие товары, которые раньше массово производили в Беларуси, сейчас уже просто не выпускаются.

– Помните время, когда у нас продавали телевизоры, а потом они пропали. Почему? А потому что трудозатраты на производство телевизора у нас в 4-5 раз выше, чем за рубежом. То есть, те товары, которые мы производили, уже научились производить в Китае и других странах. Причем, лучше и дешевле, чем в Беларуси. Это с одной стороны.

А с другой – мы не можем сделать технику современную, которую делают развитые страны: микроэлектронику, биотехнологии, нанотехнологии. Мы оказались зажаты в ловушке среднего уровня дохода, когда мы теряем позиции в старых отраслях, а новых не освоили. И нас бьют с двух сторон. Откуда же будет зарплата? Откуда будет рост ВВП? – задается вопросом Леонид Злотников.

По мнению собеседника, белорусской экономике нужна совершенно другая организация производства.

– Если в Китае производится компьютер, то весь мир на него работает, детали для него делают в тех странах, где это выходит дешево и качественно. А у нас что? Сплошное импортозамещение и старые предприятия. Нам тоже нужно включаться в транснациональные сети. Но тогда на чем власть будет держаться? Как она будет создавать вертикаль? Как она будет командовать людьми? Никак. Вот в этом и вся загвоздка, – подчеркивает экономист.