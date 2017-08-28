Белорусы основали крупную сеть поставки в РФ санкционки 1 28.08.2017, 19:54

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Фото: Deutsche Welle

Таможня РФ раскрыла крупную сеть поставки санкционки, которую организовали граждане Беларуси.

Федеральная таможенная служба России (ФТС) раскрыла крупнейшую сеть поставщиков санкционной продукции. В нее входят 29 компаний, зарегестрированных в период с 2014 года, а учредителями, в основном, являются граждане Беларуси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники «близкие к к ФТС».

Список составлялся ФТС следующим образом, рассказал источник РБК. Прежде всего, под подозрение попали компании, которые, согласно паспортам сделок участника внешнеэкономической деятельности, имели контракты с одним из трех белорусских поставщиков — республиканским унитарным предприятием (РУП) «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» или ООО «Глобалкастом», которые специализируются на ввозе в Беларусь продукции, которая в России запрещена.

ФТС также проверила у этих трех компаний декларации о соответствии на поставляемую продукцию (они регистрируются Росаккредитацией и удостоверяют качество поставляемой продукции). Оказалось, что часть деклараций была выдана российскими аккредитованными лабораториями на санкционные продукты. «Чтобы получить этот документ, компания должна была ввезти в страну образцы продукции, но это нельзя сделать легально, значит, документ недействителен», — рассказывает собеседник РБК.

«Сомнительные» декларации (в которых указаны в том числе санкционные товары) таможня обнаружила и у российских компаний, сотрудничавших с белорусской «тройкой». «Само по себе это не нарушение, но его косвенный признак, — говорит собеседник РБК. — Зачем получать документ на товар, который нельзя ввозить?»

Задействовать Центробанк

По данным ФТС, с начала 2015 года 29 попавших в список компаний перевели трем белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию суммарно $ 125,7 млн.

Чтобы пресечь деятельность незаконных поставок ФТС решила прибегнуть к помощи Центробанка России.

«Таможня договорились с ЦБ, что будет передавать ему информацию о совершении участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных операций, — рассказывает собеседник РБК. — Центробанк готов обеспечить отказ в перечислении денежных средств от российских компаний белорусским контрагентам». Такая схема разработана для того, чтобы, если не прекратить поставки контрабандной продукции, то значительно осложнить взаиморасчеты между нарушителями.

О деятельности данных компаний проинформированы также Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономики России.

В результате, как пишет РБК, уже прекращено действие аккредитации трех лабораторий из числа тех, что выдавали сертификаты белорусским поставщикам из раскрытой ФТС схемы.

Растущие объемы

По данным, которыми располагает ФТС, за первые пять месяцев 2017 года в Беларусь было ввезено 975,24 тыс. тонн продукции, которая в России относится к санкционной. Большая часть из этого объема — 835,22 тыс. тонн — была ввезена из «запрещенных» стран. При этом в адрес «Белтаможсервиса» было ввезено 93,88 тыс тонн товаров, которые могли бы относиться к санкционным, из них 92,85 тыс тонн из стран, в отношении которых Россия ввела экономические меры. Основная часть ввозимой «Белтаможсервисом» продукции — овощи и фрукты (72,83 тыс тонн), остальное — пищевые или готовые продукты (21,05 тыс тонн). Хотя в общем расчете на РУП приходилось чуть больше 10% от общего объема ввоза «санкционных» товаров, источник РБК, близкий к ФТС, отметил, что на таможенных постах, расположенных на складах временного хранения «Белтаможсервиса», за пять месяцев 2017 года проводились таможенные операции с 554,4 тыс. тонн «санкционных» товаров (64% от всех ввезенных в Беларусь товаров этой категории).

Всего за пять месяцев 2017 года из Беларуси в Россию было ввезено 1,2 млн тонн товаров, которые относятся к тем же классам продукции, на которые распространяются санкции. Это больше, чем в предыдущие годы. Так, за аналогичный период 2013 года было ввезено 566,2 тыс. тонн, 2014 года — 726,6 тыс. тонн, 2015 года — 1,17 млн тонн, 2016 год — 1,09 млн тонн. Пятая часть поставленной продукции в 2017 году (268,72 тыс тонн) относится к плодоовощной продукции. При этом, согласно таможенным данным, «Белтаможсервис» за пять месяцев 2017 года поставил в адрес резидентов России 178,63 тыс. тонн товаров, в том числе 47 тыс. тонн плодоовощной продукции. «Поставки от „Белтаможсервиса“ идут в больших объемах», — подтвердили РБК в Россельхознадзоре, не предоставив конкретных цифр.

Две другие белорусские компании, участвовавшие в раскрытой ФТС схеме также уже попадали в сводки о нелегальных поставках. В частности, «Газ Венчуре» упоминалась в сообщениях на сайте Россельхознадзора как экспортер, поставляющий в Россию овощи и фрукты по поддельным фитосанитарным документам.

В компании «Белтаможсервис» РБК отказались комментировать претензии российских властей. В «Газ Венчуре» на запрос РБК не ответили. Представитель «Глобалкастом» заявил, что компания и ее контрагенты поставками санкционки не занимается.

Попытки решить вопрос

Обвинения в адрес Беларуси со стороны России звучали неоднократно. Официальный Минск, впрочем, называет их необоснованными.

«Российская сторона приняла решение по санкциям. У нас нет границы. Вполне можно было предположить, что махинаторы, прежде всего у наших партнеров, попытаются эту ситуацию использовать», — заявлял белорусский премьер-министр Андрей Кобяков. По его словам, Беларусь тратит много средств на борьбу с недобросовестными поставщиками, обеспечивая интересы российских партнеров. «Я думаю, белорусам надо сказать спасибо за то, что мы тратимся на это все», — отметил он.

Александр Лукашенко и вовсе заподозрил главу Россельхознадзора в предвзятости по этому вопросу. Белорусский правитель отметил, что в плане таможенных процедур и таможенного процесса Беларусь «простреливается» со всех сторон. «У нас видно все, ничего не спрячешь. У нас даже беспошлинно автомобиль не завезешь. Это будет известно», — сказал он.

В свою очередь российская сторона отмечает, что Беларусь отвергает или игнорирует все ее предложения совместно контролировать ситуацию.

Например, для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции Россельхознадзор предлагал использовать «Аргус-Фито» — электронную систему, которая позволяет, в том числе, создать единую базу данных о перемещении подкарантинных грузов и оформлять сопроводительные документы. Но, по словам помощник руководителя Россельхознадзора Юлии Милано, белорусские коллеги отказались, заявив, что и так принимают все возможные меры.

«Тем не менее, снижения поставок запрещенной растительной продукции через Беларусь не произошло, скорее, наоборот», — констатирует Мелано. По ее словам, белорусы отказались и от предложения временно осуществлять совместный контроль на внешней границе ЕАЭС.

Летом 2017 года для решения вопроса с реэкспортом Россельхознадзор предложил организовать в Минске встречу с участием представителей стран-экспортеров Евросоюза, которые организуют ввоз товаров только для белорусского рынка. «Но пока наши белорусские коллеги молчат», — констатируют в Россельхознадзоре.